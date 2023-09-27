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登別人PTT帳號賣34萬P幣賺4250元 新竹男付出慘烈代價

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹許姓男子前年10月透過通訊軟體QQ向不明人士購入楊姓男子的PTT帳號，隨後將該帳號內的34萬5728元虛擬P幣，利用蝦皮以4250元賣出。楊男發現自己的P幣不翼而飛報警，警方追查後，這才得知是許男盜用。新竹地方法院依無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處許男有期徒刑2月，並沒收犯罪所得4250元。

判決書指出，許男2021年10月14日，透過通訊軟體QQ向不明人士購買來歷不明的楊男PTT帳號。許男購入帳號當天晚間8時許，就輸入楊男的帳號密碼登入PTT，並以4250元的價格，將楊男帳號內的34萬5728元P幣用蝦皮賣出。楊男發現PTT遭盜用，且帳戶內的34萬5728元P幣不翼而飛，立即報警，警方根據電磁紀錄，查出是許男所為。

法官認為，許男不思循正當途徑獲取所需，無故輸入楊男的帳號及密碼登入PTT帳號，甚至轉賣楊男PTT帳號內的P幣，顯然缺乏尊重他人財產權的觀念，審酌許男坦承犯行，最終依無故變更他人電腦相關設備之電磁紀錄罪，處有期徒刑2月，易科罰金6萬元，並沒收犯罪所得4250元。

許男輸入楊男的帳號密碼登入PTT，並以4250元的價格，將楊男帳號內的34萬5728元P幣用蝦皮賣出。（圖僅示意）。圖／翻攝自PTT
許男輸入楊男的帳號密碼登入PTT，並以4250元的價格，將楊男帳號內的34萬5728元P幣用蝦皮賣出。（圖僅示意）。圖／翻攝自PTT

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