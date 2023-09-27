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瑪莎小開想賠700萬破裂 共犯今獲輕判僅他維持原刑度

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣食品業小開張敦量，前年駕駛瑪莎拉蒂轎車，跟宋姓男大生車禍，張夥李韋霖、陳勁豪涉打宋致重傷，社會譁然，張一審判刑9年，兩共犯4年8月徒刑，全案上訴二審期間，張父提出以700萬元調解，但未獲宋母同意，二審今宣判，仍認定張涉犯殺人未遂、強制等罪，判刑9年，陳、李則被認定涉犯傷害非重傷害罪，改判3年徒刑。

台中高分院今天由張靜琪、黃小琴、簡婉倫組成的合議庭宣判，仍認定張敦量對宋生犯殺人未遂、強制等罪，判刑8年6月，另外涉對宋生車內4名友人犯強制罪，合併執行9年。

另外李韋霖、陳勁豪部分，一審被認定對宋生涉犯重傷害罪，二審改認定是傷害罪，改判2年6月，二人也涉對宋生車內4名友人強制罪，合併執行3年，比一審4年8月徒刑，大幅減輕。

宋姓男大生前年開車行經台中西屯時，因切換車道與張敦量的瑪莎拉蒂發生車禍，張敦量與同車友人李韋霖、陳勁豪涉毆打宋致住進加護病房。台中地院在今年3月初審結，認定張犯殺人未遂等罪，判刑9年，另依傷害致重傷等罪各判李、陳4月8月徒刑，全案上訴二審。

二審在今年審理期間，雙方在法院協調下談調解，張父願意以700萬元賠償，但前提是宋母需以張等涉案三人一起和解，而不是僅與張和解，不過雙方對於和解金額仍有300萬元的落差，導致和解破裂。

張敦量在二審時，仍與律師強調，僅有傷害犯意，無殺人犯意，否認犯罪，也提出民眾、媒體提供的影片，影片拍到宋生前往麗寶樂園、健身房、以及接受採訪等影片，證明宋生沒有達到重傷害的構成要件「難治或不治的傷害」。

不過宋母批評此舉是「耍手段」，甚至指控張與其律師提供宋生前往健身房、麗寶的影片，來源不明，還把宋生置於隨時會遭跟搜、逼迫的恐懼當中，也主張影片不具證據能力，當庭要求合議庭「加重其刑」。

張敦量在辯論終結前，張也趁宋母出庭時，向宋母鞠躬致歉，「宋媽媽，對不起」，但宋母未正眼看張。

瑪莎拉蒂案主嫌張敦量目前仍在押，台中高分院今審結宣判。圖／聯合報系資料照片
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瑪莎拉蒂案共犯陳勁豪（右）在二審審理期間，與母親（左）一同出庭。圖／本報資料照
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瑪莎拉蒂案共犯李韋霖（左）與律師出庭。圖／本報資料照
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瑪莎拉蒂案張敦量的父親（左）在二審審理期間，曾出庭關心兒子狀況。圖／本報資料照
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殺人 傷害罪

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