稱女友被窩放屁傷他腦 工程師性凌虐1整天判3年6月刑

黃姓工程師和外籍女友入住台北一家飯店，稱女友亂剪他頭髮，拿剪刀「以牙還牙」剪她頭髮報復，又以女友在棉被裡放屁「傷害他頭腦」，拿枕頭悶對方，半夜更性侵得逞。女友遭囚禁1天多，覺得「死定了」，趁黃看手機時奪門大喊「救命」，櫃台人員報警，黃憤脫女友衣物凌虐，一審依強制性交等罪判他6年4月徒刑，台灣高等法院今減為3年6月刑。

黃2021年5月7日晚間11點至8日晚間10點與女友入住飯店10樓高的房間，卻拿預先準備的剪刀剪去對方秀髮，還應與對方發生性關係。

女友說，當時黃以她幫他剪了個不適合的髮型為由，要「以牙還牙」報仇，她拒絕被剪髮，結果遭痛毆，頭髮被剪到一半就因剪刀磨損而沒法再剪。另外，黃指控她在被窩裡放屁讓他有腦袋傷害後遺症，拿枕頭和棉被悶住她的口鼻3分鐘，她無力反抗，甚至還被性侵，這些凌虐過程一再反覆。當飯店櫃台人員察覺不對勁而打電話到房間時，黃要求女友配合說「我們是在玩」，但女友對著話筒喊「幫我叫警察，他要殺我」，黃恫嚇「信不信我把妳從10樓丟下去」。

女友說，發生此事後回到嘉義，精神混亂，得求助醫師，一直都在吃藥。

黃坦承有拿剪刀剪女友頭髮、發生性行為，但否認傷害、強制性交、剝奪對方行動自由，並稱這都是情侶間的打鬧情趣，沒有違反對方意願。

台北地院審理時，認為黃身高逾185公分，被害人身材嬌小，被壓制而無法反抗符合常情，認定黃犯3個傷害罪、2個強制性交罪與剝奪他人行動自由罪，考量他犯後態度不佳、月薪廿餘萬日圓等情狀，判他6年4月徒刑。

高院審理後，傷害罪改判8月徒刑，強制性交處3年2月，剝奪他人行動自由罪處7月刑，合併執行3年6月，刑度較一審大減。