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不爽被叫去輔導 台南看守所22歲收容人痛毆管理員判2月刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南22歲李姓男子因案遭羈押禁見，今年7月7日上午未配合點名，台南看守所鄭姓管理員找他輔導，未料，李情緒失控痛毆管理員，致頭、臉部、左眼等挫傷、瘀傷，且集中在頭臉及頸部，李坦承犯行，法官認他犯傷害罪處2月徒刑。

判決指出，7月7日上午8時16分許，鄭姓管理員在台南看守所孝二舍對李男未配合點名進行輔導時，李因情緒失控徒手毆打鄭，致鄭頭部、臉部挫傷合併左眼皮撕裂傷、左眼挫傷紅腫合併眼眶瘀傷、頸部挫傷、右手挫傷腫脹、右膝挫傷瘀傷。鄭至醫院診治，認李對依法執行職務公務員施強暴行為並妨害其執行職務而提告。

李於偵查中坦承不諱，與鄭證述情節大致相符，並有監所訪談紀錄、收容人資料表、監視錄影光碟與勘驗紀錄擷取畫面及醫院診斷證明書等佐證，認事證明確。法官認他妨害公務執行罪及傷害罪，同時觸犯2罪名，從一重傷害罪處斷。

台南地院認李未能理性控制自身情緒，而對依法執行勤務看守所管理員施以強暴傷害犯行，藐視公權力執行，無視國家法治，對公務員值勤威信造成相當危害，顯不尊重他人身體法益，行為可議。

另參酌管理員受有頭部及臉部挫傷合併左眼皮撕裂傷等傷害，傷勢非輕，且集中在頭臉部、頸部，可見李以徒手方式手段及力道不輕，雙方未能達成和解，依法量處2月徒刑，可易科罰金，以期李日後能約束自身言行，理性處理事務，切勿再次因衝動而蹈法網。

李姓男子因案遭羈押禁見，今年7月7日上午未配合點名，台南看守所鄭姓管理員找他輔導，李竟情緒失控痛毆管理員，致頭、臉及頸部多處挫傷。圖／取自台南看守所臉書
李姓男子因案遭羈押禁見，今年7月7日上午未配合點名，台南看守所鄭姓管理員找他輔導，李竟情緒失控痛毆管理員，致頭、臉及頸部多處挫傷。圖／取自台南看守所臉書

台南 傷害罪 情緒

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