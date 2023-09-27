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「台版柬埔寨」求職詐騙害死3命 士林地檢署決議補償540萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

「台版柬埔寨」求職詐騙囚虐3死棄屍案，死者家屬依犯罪被害人權益保障法申請犯罪被害人補償金，士林地檢署審議後決議補償3人家屬最高金額各180萬元，總計540萬元，檢方日後會再向案件被告提訴訟要求償還金額。

犯罪被害人權益保障法今年2月修正通過、7月1日上路，法律規定因犯罪致死亡者的遺屬可申請補償金180萬元、重傷為80至160萬元、性侵害為10至40萬元，相較過去法制程序已簡化。

台版柬埔寨求職詐騙案去年11月破獲，救出遭凌虐囚禁的被害人，其中3人死亡，震驚社會。檢警追查，去年8月杜承哲先找Ｓ姐傅榆藺「驗車」（測試人頭帳戶可否使用），9月在找「茶董」陳樺韋等人組成「車隊」（管理人頭帳戶提供者），陳樺韋找來19歲曾忠義介紹朋友或網友當控員，眾人在桃園「可爾必思Ｂ」、淡水「米奇不妙屋」據點，私行拘禁共61人，其中3人因生病、或不堪凌虐，死亡後遭棄屍山區。

士林地檢署去年首波起訴傅榆藺、陳樺韋等29人，士林地方法院定11月22日宣判；檢方第二波起訴集團首腦「藍道」杜承哲、共犯薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等人，杜承哲等人聲請不行國民參與審判程序。

法院認為，此案詐欺洗錢被害人267名、遭私行拘禁後被強盜或遭非法施用毒品被害人58名、私行拘禁致死與遺棄屍體被害人3人，共計328個犯罪事實，檢方起訴犯罪事實極端龐大。

士林地院依杜承哲等人所涉罪名共計2811罪，倘若1天評議100罪也須耗費28天，且全案爭點繁雜牽涉相關專業知識，昨裁定不行國民參與審判。

台版柬埔寨求職詐騙案。本報記者／翻攝
台版柬埔寨求職詐騙案。本報記者／翻攝

棄屍 詐騙 人權 補償金

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