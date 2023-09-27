國寶集團總裁朱國榮棄4億保金潛逃 北檢分案偵辦

國寶集團總裁朱國榮利用人頭戶炒作龍邦國際興業股票、涉中信金併台壽保內線交易，二審分別判8年、16年徒刑，案件上訴最高法院，但人卻「落跑」。台灣高等法院本月22日表示，因朱違反法院限制住居、定期報到命令，經傳喚、拘提未獲，具保人朱佩瑜又無法帶他到庭，今裁定沒入朱女的4億保證金。朱國榮棄保潛逃，涉嫌違反入出國及移民法，台北地檢署日前已分案偵辦。

朱國榮原本每天晚上7點必須到台北市警信義分局三張犁派出所報到，本月8日卻未現身，信義分局直到12日深夜11點55分才通知高院法警室「人不見了」；高院囑託警方拘人，但拘捕無著。

北檢今指出，朱國榮涉嫌違反入出國及移民法，日前北檢已分案偵查，至於朱國榮是否已潛逃，仍有待調查釐清。

全案源於，朱國榮炒作龍邦股票案，一審時台北地院於2016年10月5日指定保證金4億元，並限制住居、出境與出海，且每天必須到派出所報到，當時由朱國榮的妹妹朱佩瑜於翌日繳納現金，朱獲釋放。另外，朱被控涉及中信金併台壽保內線交易部分，檢察官在偵查階段也命以1億元具保。

朱國榮原本每天晚上7點必須到台北市警信義分局三張犁派出所報到，但本月8日卻未現身，信義分局直到12日深夜11點55分才通知高院法警室「人不見了」；高院囑託警方拘人，但拘捕無著。

高院合議庭依刑事訴訟法第121條等規定，上周五裁定將具保人朱佩瑜繳納的4億元保證金併實收利息沒入。