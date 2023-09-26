詐騙廣告氾濫！金管會已查出8322件 1細節揪詐騙線索

金管會最新統計，目前為止已查出的詐騙廣告共達8322件，其中，Meta7589件、Google 733件，已要求Google、Meta儘速下架。此外，今年截至8月底止，共有472件陳情投資詐騙，相較於111年對110年的統計，增幅已趨緩。

金管會指出，四種主要常見的詐騙類型，包括了冒名金融名人的詐騙、勸誘買股的非法簡訊、下載非法招徠投資的APP、虛擬幣投資平台等四種詐騙類型。

金管會指出，111年前八月投資詐騙共462件，111年底636件，110年同期179件，若與110年相較，111年暴增158%，但相較於111年，112年的投資詐騙增加已趨緩。

銀行局副局長童政彰比喻，詐騙就像是病毒，民眾因為不識詐騙手法，因而不小心染疫，金管會必須全力救治，此時加強識詐就更加重要，他並再強調防詐的「五不口訣」：不接陌生來電，不點未知聯結，不聽投資名牌，不怕陌名威脅、不給陌名資料，並提醒民眾想投資理財的同時，也要辨識詐騙手法不斷推陳出新。

證期局副局長高晶萍表示，除了165之外，證期局已另成立與投資人保護中心相關的反詐騙專線27373434；金管會主秘蔡福隆亦特別提醒民眾，接到疑似詐騙的電話、文件時，要再向朋友作確認及諮詢，現在甚至已有假冒檢警的公文書，但裡面有簡體字，不是政府機關公務所適用的字，這些可疑的跡象，都會是詐騙的線索。