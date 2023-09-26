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行人闖紅燈被撞到失能 無法撤告法官直接判騎士免刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓機車騎士經路口撞上闖紅燈的李姓老翁，李頭部重創失能臥床經法院裁定監護宣告、由兒子代行告訴人，林犯後自首也賠償李的兒子獲原諒；法院考量，車禍是李闖紅燈為主因，卻因李昏迷無法撤告，恐讓林積極調解卻仍受追訴處罰，與一般國民法感情不符，判處林免刑，可上訴。

檢警調查，林男2021年10月3日騎機車經太平區中山路4段，因李翁沒走行人穿越道還闖紅燈要過馬路，林男緊急煞車摔倒後機車也滑行撞到李，造成李頭部重創、多處骨折併發衰竭，已經喪失意識、記憶及理解能力，並經法院指定李的兒子為代行告訴人。

法院審理時，林男均坦承不諱，表示當時綠燈經過路口，突然看到李時「已經來不及了」，緊急煞車仍撞上，也有道路事故調查、路口監視器等可佐；車禍鑑定也認為，李翁闖紅燈為肇事主因，林男則為次因，因此也有過失。

醫院診斷也指出，李翁車禍後喪失意識，短期內回復可能性低，且已經由法院家事法庭裁定為監護宣告，可見李翁身體健康因車禍受傷害達重大難治之重傷害。

法院審酌，林男犯後留在現場，符合自首減刑要件，且無前科紀錄、素行良好，本件車禍是因李闖紅燈、沒走行人穿越道，其過失情狀顯重於林，考量林已經和李的兒子調解成立、給付賠償，李的兒子也表示願意撤告、原諒。

法院認為，林男犯過失致人重傷罪，是法定刑為3年以下徒刑，而林男原本可因李翁撤告，而獲不受理判決，但因李已昏迷且指定兒子為代行告訴人，即使李子原諒也無從撤告，恐導致林男已積極調解卻仍受追訴處罰，與一般國民法感情不符。

法院說，幾經斟酌林男犯罪情節輕微、盡力彌補損害，但縱使再依刑法第59條情堪憫恕予以減刑，猶嫌過重，因此依刑法第61條，判處他免刑。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

車禍 自首 交通違規

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