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台版柬埔寨詐騙3死…主嫌4人涉2811罪 法院裁定不行國民參審

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台版柬埔寨求職詐騙三死案，士林地方法院國民法官專庭日前開庭，主嫌「藍道」杜承哲等4名被告，均聲請不行國民參與審判。士林地方法院依4人所涉罪名共計2811罪，倘若1天評議100罪，也須28天，且全案爭點繁雜牽涉相關專業知識，裁定不行國民參與審判。

裁定指出，杜承哲聲請不行國民參與審判，因被害人3百多人，若均委任告訴代理人，恐有超過千人參加法庭活動，依現行國法專庭配置，顯不適合舉行大規模訴訟，另，因檢方調查證據清單記載，本案檢方舉證時間高達8560分，相當於142.16小時，再加上被告被訴罪名破百，需逐一評議才能決定罪行，國民法官顯然難以勝任複雜評議。

杜、薛、洪、王等4人的辯護人日前開庭均稱，此案件案情繁複，卷宗多達100多卷，不適宜行國民法官程序，依國民法官法第六條一項三款「案件情節繁雜或需高度專業知識，非經長久時日顯難完成審判」聲請不行國民參與審判。

法院裁定指出，薛隆廷、洪俊杰、王昱傑共被起訴各702罪（私行拘禁致死罪3罪、私行拘禁罪58罪、三人以上共同詐欺取財罪267罪、洗錢罪267罪、加重強盜罪50罪、非法使人施用第三級毒品罪56罪、發起主持操縱指揮犯罪組織罪1罪），杜承哲再多3條遺棄屍體罪，為705罪，4人罪名共2811罪。

據悉，國民法官對於2811罪是否均構成犯罪，倘若1天評議100罪，也須至少28天；6位國民法官、4位備位法官共10人，每人每天3千元，評議程序需耗費280萬元。

裁定指出，此案詐欺洗錢被害人267名、遭私行拘禁後被強盜或遭非法施用毒品被害人58名、私行拘禁致死與遺棄屍體被害人3人，共計328個犯罪事實，檢方起訴犯罪事實極端龐大。本案訴訟當事人檢察官、被告4人與辯護人，均反對將非應行國民參與審判之罪分離審判。

被告薛隆廷、洪俊杰、王昱傑完全否認強盜、非法使人施用三級毒品、私行拘禁致死罪，國民法官須個別判斷被告參與程度、在詐團參與程度，牽涉共同正犯、加重結果犯等艱澀法律概念，且檢方也指出，此案也須向國民法官解釋本案犯罪所得虛擬貨幣流向。

法院認為，若分離審理私行拘禁致死部分，對於減少國民法官理解與負擔無太大實益，本案案情繁雜，也涉及高度專業知識，非經長久審判時日調查，顯難讓國民法官加以理解；全案起訴罪名極端龐大，需調查審認的爭點繁雜，也牽涉專業知識，非經長久時日顯難完成審判，裁定不行國民參與審判。

杜、薛、洪、王等4人涉私刑拘禁致死罪，法院裁定不行國民參與審判。圖／本報資料照片
杜、薛、洪、王等4人涉私刑拘禁致死罪，法院裁定不行國民參與審判。圖／本報資料照片

國民法官 毒品 強盜

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