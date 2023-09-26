台電課長幫廠商清機台庫存 收40萬「後謝」涉貪被判刑

台電修護處洪姓課長被控幫油機工業公司量身打造標案，讓該公司順利以1億560萬元得標，出清庫存的6米立式車床、2米半中型立式車床機台，洪男從中獲利40萬元，高雄地院審結，今依圖利罪判洪男2年10月，郭姓代理商、油機公司王姓負責人則依行賄、填製不實會計憑證罪判5月，均獲緩刑3年。可上訴。

檢調查出，油機公司曾受義大利公司委託，研製6米立式車床，但耗時3年研發成功，卻無法趕在期限內交付，不僅訂單被取消，還要賠上30萬歐元（約台幣941萬）的違約金。

郭姓代理商知道油機公司處境後，隨即探詢洪姓課長協助，當時正好台電修護處著手遷廠至桃園，預計採購6米立式車床、2米半車床機台，由修護處洪姓課長負責採購。

郭男居中牽線，洪則以限制廠商資格、制定特殊產品規格等方式，幫油機公司量身打造標案，公告採購6米立式車床、2米半中型立式車床，還將採購底標洩漏給郭男等人，順利讓油機公司以1億560萬餘元得標2件標案。

王男取得台電修護處核撥的工程款後，為了支付郭男600萬元佣金，同時逃避30萬元稅額，雙方再以「假買賣」方式，由郭男公司開立假發票給油機公司核銷，取得佣金後，再將40萬元交付給洪男，感謝洪協助售出機台。

高雄地院審理時，洪男否認收賄，稱郭男交付的40萬元，是出於個人感謝之情，與他職務並沒有對價關係，何況整筆採購案過程中，底價是台電副總核定，他既沒有洩漏底價，沒有有依油機公司車床制定規格。

法院審理時，郭男全數認罪，稱車床標案他並未參與規格訂定跟驗收，交出40萬元給洪男，是單純的人情世故，並不知道洪有洩漏底標；王男則稱他在採購招標時介入不多，與洪的對口是公司張姓副理（獲緩起訴）他對於綁標、洩密等狀況全都不知情。

法官另傳油機公司張姓副理作證，張男稱洪男開的採購規格就是參考油機公司，兩邊規格相符機會很高，才讓油機有機會得標。

雄院法官綜合事證，認為洪男在車床採購案中，將油機公司的設備規格納入招標規範，且在公告前將招標文件外洩，讓油機公司通過審查，有助於油機取得標案，不僅在客觀上有圖利行為，主觀上也有讓油機獲取不法利益的犯意。

不過，洪男收取郭男等人40萬元現金，與他洩漏底標及為油機打造標案等行為並無對價關係，不構成收賄罪，郭、王兩人行為，僅只於行求賄賂階段。因此洪男依圖利罪論處，郭、王兩人則以行求賄賂、違反稅捐稽徵法等罪量刑。