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前彰化縣長胞弟涉侵占馬吳競選經費1800萬 法院判決結果出爐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣前縣長卓伯源胞弟卓伯仲，涉嫌在2012年擔任馬吳彰化總選總部執行總幹事時，以開立不實發票等方式，侵占輔選經費1800萬，另外也在2011年間將尚未公告招標的環保袋資料，以電子郵件洩漏給友人兒子後，再轉傳給業者，涉洩漏國防以外之機密，更二審今宣判，依違反商業會計法2罪，判刑2年10月。

台中高分院今天更二審宣判，其中洩密罪部分，更一審判刑6月得易科罰金，此部分已確定，另外卓在更一審被認定侵佔、違反商業會計法等罪，應合併執行5年，此部分上訴最高法院後，發回更二審，今天宣判。

合議庭認為，更一審原認定卓涉侵占、違反商業會計法有四次犯行，但經審理後認為是想像競合犯，因此認定為兩次犯行，從重以違反商業會計法論處，改判2年10月徒刑，仍可上訴最高法院。

卓伯仲涉嫌侵占馬吳彰化競選總部經費等案件，原本遭台中高分院判刑8年6月，另外6月得易科罰金，全案在2018年上訴到最高法院後，最高法院審理後認定，二審的判決理由不完備，撤銷判決發回台中高分院更一審。

更一審在3年前宣判，認定卓涉虛捏指定用途捐款39萬元，涉嫌使公務員登載不實文書罪，因無積極證據證明卓有指示相關人員捏造公文，撤銷原判決，改判無罪，另涉洩密、侵占、違反商業會計法等罪，仍認定有罪，判刑5年，另外一年徒刑，得易科罰金，此案再上訴最高法院後，發回更二審。

前彰化縣長卓伯源胞弟卓伯仲被控侵占馬英九、吳敦義競選經費等案，更二審今宣判。圖／聯合報系資料照片
前彰化縣長卓伯源胞弟卓伯仲被控侵占馬英九、吳敦義競選經費等案，更二審今宣判。圖／聯合報系資料照片

最高法院 侵占

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