「獨家報導」董座捲財務糾紛…遭控欠款250萬元 公司動產被強制查封

新聞媒體「獨家報導」1986年成立，輾轉於2011年由前社長張淯接手，近年卻捲入百萬財務糾紛，雙方告上法院，日前債權人邱姓男子與法院人員上門強制執行，在門外等候1小時才得以進入執行，最後查封該媒體公司內電腦、攝影器材等動產。

「獨家報導」2001年報導媒體人璩美鳳私密影像外流案，並隨刊附贈私密光碟，聲名大噪，2012年璩美鳳成為「獨家報導」榮譽發行人，稱與「獨家報導」有「愛恨情仇、奇妙的緣分」，再引各界關注；該刊負責人輾轉由媒體人張淯接手至今。

邱男向本報投訴，他經友人介紹認識張淯，2021年7月2日借款250萬元給張淯，約定3個月內還款，他10月16日催款，張淯卻回應「沒錢」，並稱「以為替邱男父子做事已抵銷」。

邱男說明，其子原本經營一家精品健身俱樂部，因遭遇國內爆發新冠肺炎疫情決定關閉，張淯得知提議幫健身房算帳清盤，卻欠繳款項導致健身房遭主管機關開罰萬元，邱男清查才知帳目被灌水，包含「張淯母親律師費」，好幾筆支出都是張淯自己的消費，「重點是清盤也與250萬元借款無關」，雙方從未協議張淯協助清盤即清償欠款。

「我也很想真相大白」邱男兒子說，他和朋友合夥經營另家瑜珈館，後因忙於結束健身房事業，決定轉讓瑜珈館經營權，張淯簽約接手，卻遲未支付員工薪資、場館租金等，糾紛爆發後他遭友人提告，張淯自稱「只是掛名負責人」，這才知道當初簽下的合約有問題，案經上訴，高等法院上月已撤銷邱男兒子被告有罪判決。

邱男痛批張淯經營新聞媒體卻胡搞，「流氓看多了，沒想到遇上文化流氓！」本來不想追究欠款，「但張淯欺負我兒子從小在美國長大、看不懂中文，讓他簽有的沒的，最後還被告，這口氣我就吞不下去」，所以決定力討250萬元債務到底。

一審判決指出，張淯作為台灣獨家傳媒有限公司法定代理人，主張是張淯個人向邱男借款，與公司無關，且250萬元款項，是獨家傳媒公司替邱男兒子健身俱樂部行銷的報酬，並非借貸。

法官認為，邱男提出證物借據顯示，「借款人台灣獨家傳媒有限公司負責人張淯向邱先生借款250萬元整，期限3個月，應於110年10月2月歸還」等語，並由張淯簽名、按指紋等，可證張淯以公司負責人地位向邱男借款，後續邱男致電張淯時，張淯也提及「你該怎麼處理就怎麼處理，要讓公司倒也沒關係」，顯見非張淯個人借貸。

此外，張淯雖指250萬元是替邱男之子所經營的健身俱樂部行銷，包含拍形象照、廣告企劃等，但未能提出反正，且相關通訊軟體對話紀錄顯示，拍攝行程等，都是張淯傳訊邱男，邱男並未回訊，張淯提出「工作紀錄」皆是自行製作，未經邱男簽署認證，難認雙方存有承攬關係，故難採信。

雙方纏訟高等法院，三審因張淯及獨家傳媒公司未預繳裁判費，也未提出律師委任書，駁回上訴維持一審判決，張淯及獨家傳媒公司須給付邱男250萬元，及自2021年10月13日至清償日止，按周年利率計算的利息。

邱男與台北地院人員，9月11日下午2時30分在警方陪同下到台灣獨家傳媒公司位於台北市中正區杭州南路上的辦公室，據令強制執行查封，公司內部人員如常上班，但面對員警持續按鈴卻拒不回應。

一行人在門外等候，請大樓管理員協助，卻發現該公司已欠繳6萬餘元管理費及電費「不一定會配合」，下午3時許張淯才現身，在律師到場後才願意開門接受執行。

對於欠款爭議，記者9月11日晚間致電張淯個人手機，張淯確認記者身分後，稱「我確認一下再回電」旋即掛斷，至今截稿前再次致電仍無人接聽，未回應爭議。