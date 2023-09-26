台中國小男童拋石砸中小一女生頭縫3針 家長告學校求國賠

國小學童示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

台中某國小1名男童下課挖土塊拋丟玩耍，導致1塊長10公分、寬8公分石塊砸中1年級女童，害她滿臉是血送醫緊急縫了3針，女童及家長控訴校方未落實防範、延遲通報校安求償國賠9萬元；法院查，男童頑皮丟石塊屬校園偶發事件，非國小能事先預防，認為求償國賠無理由判處駁回，可上訴。

女童及母親主張，她2021年3月10日中午放學時，從校門口走進校園要通知另2名學生安親班集合，但有1名和她不認識的2年級男童卻故意朝她丟2次石頭，其中1次還是丟長10公分、寬8公分的大石塊，造成她頭皮撕裂傷緊急送醫縫合3針。

她們說，台中市國民小學校園安全管理檢核總表有規定「做好上下學期間及校園死角巡查」，但根據校方通知，有人目擊男童故意朝人丟石頭，也調監視器確認，並告知其家長男童經常有攻擊行為，顯見校方沒落實巡查防範而有疏失。

女童母親也說，3月12日到校看監視器並詢問學務處「有沒有校安通報」對方卻說「忘記了，會補通報」並遲至案發第8天，再詢問教育局查詢仍沒通報，也認為男童可拾得大石塊，學校未盡打掃、清理責任，女童傷後至今疼痛，且恐懼當下滿臉是血情境，對國小提國賠9萬元。

國小抗辯稱，男童是放學後非上課時間在校園挖土取出石頭，朝人丟躑誤打中女童，屬學童玩耍突發意外，校方難預防或制止，且校園花圃內存有石頭，和其他一般國小相比並無特別異常、不當或瑕疵，非校方設施或管理有何欠缺，與國賠構成要件不符。

法院勘驗監視器發現男童蹲在樹下玩、敲打石頭，還有擺手動作，旁邊的女童就跑開，依校方談話紀錄，男童說他挖出硬泥土塊，第2次拋丟覺得比較沉，不知裡面包著石頭，一旁同學也說，男童第1次沒丟到人，第2次就剛好丟到女童。

法院認為，男童調皮玩耍挖石頭向上拋丟，應非故意砸中女童，屬於校園偶發事件，非校方可預見及事先防範，認為女童及家長主張國家賠償無理由，予以駁回。