偉盟賴文正炒股案審理逾8年幾乎都減刑 此人翻船無罪變有罪

曾為上櫃公司的偉盟工業負責人賴文正（右）因犯業務侵占、證券交易法高買低賣證券罪，一審被判5年6月徒刑，台灣高等法院今各2罪各判3年、3年8月徒刑，未定應執行刑。資料照片。記者王宏舜／攝影

曾為上櫃公司的偉盟工業負責人賴文正，侵占旗下采盟公司逾8億元，其中4億多元用來炒股，特偵組（已裁撤）起訴賴文正父子和股票作手郇金鏞等7人，士林地方法院依業務侵占、證券交易法高買低賣證券罪判賴5年6月徒刑。台灣高等法院今撤銷原判決，依業務侵占罪判3年、高買低賣證券罪判3年8月刑，未定應執行刑。

賴文正2011年至2015年間，指示員工把采盟帳戶內的7億7026萬4701元匯入黃金春帳戶，侵占采盟公司款。又因偉盟、采盟公司2011年間共同投標的中部科學工業園區二林基地，調度使用農業用水計畫工程，把預付工程款從偉盟撥付至采盟帳戶後，轉匯5215萬元至黃金春帳戶，也侵占采盟公司款。

士院指出，賴實際掌控人頭證券帳戶的交割銀行帳戶，侵占采盟公司款的8億餘元，有4億7888萬7千元用來炒作偉盟公司股票，事後賴文正陸續歸還8億2180萬元。

賴文正辯稱，采盟資本只有1億8千萬元，每年都做1百多億工程，錢始終不夠，黃金春是他早期的司機，用他的名字做關係企業「活水」，不夠錢都由黃金春帳戶借他們，有錢就回給此帳戶。

賴表示，自己負責幾個公司的財務「槓桿原理」，大家互相借錢，沒有錢會再從外面調進黃金春的帳戶，財務分配給不夠錢的公司。賴稱，特偵組只是取其中一段期間「就說我淘空采盟公司，這是胡扯」，可以調閱采盟公司的資產負債表，有沒有借錢跟還錢，可從前面到後面一次計算。

士院認為從黃金春帳戶匯出的款項，均為賴文正私人支出，與采盟公司公務或公司業務往來的公司行號無涉，侵占的款項並非基於同業往來，而是賴文正挪用采盟公司款私用。

操作偉盟股票部分，賴文正辯稱，有買賣但沒炒股。士院指偉盟因機場捷運工程與丸紅公司有訴訟，當時媒體也報導賴牽涉彰化球場事件，為穩定股價，在股東壓力和護盤維持股價動機下，找來姜獻傑等人炒股。士院認定賴負責提供人頭帳戶及資金，與姜獻傑、賴建志主導操縱股價的各項決策，劉玉明、郇金鏞負責下單及聯絡金主，馮垂青則負責尋覓金主、協助姜記帳及日常庶務。姜、劉與賴建志偵審中都坦認犯行，馮垂青、郇金鏞在偵查中坦認，但審理時翻供。

一審判決後，檢方和被告皆上訴，高院認為轉入人頭帳戶炒股的金額應為3億餘元，且原本無罪的采盟董事長黃金助參與犯行，也有罪。因案件人數眾多，事實和法律關係繁雜，要調查的人證、事證甚多，且法律意見爭議問題，自繫屬一審迄今已超過8年，應依刑事妥速審判法減刑。

除了賴文正外，兒子賴建志與劉玉明各依高買低賣證券罪判刑1年6月，緩刑3年，各支付公庫50萬、30萬元；馮垂青判1年10月，緩刑3年，支付公庫50萬元；姜獻傑判1年6月徒刑，郇金鏞判1年10月。眾人刑度都較一審略減。而黃金助二審被認定犯業務侵占罪，從無罪改處6月得易科罰金之刑。