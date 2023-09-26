AI草擬判決系統將試辦上路 民團籲：勿讓系統先上線後補票

民間司法改革基金會等團體就司法院開發及使用生成式語言模型系統草擬判決書聯合聲明，上午在立法院舉行「AI草擬判決的三大疑問與三大風險要減輕負擔，也要控制AI風險」記者會，呼籲資訊充分揭露、加強風險評估、強化社會溝通，勿讓系統「先上線後補票」。記者曾學仁／攝影

司法院8月公布，將開發及使用生成式語言模型系統草擬判決書，減輕司法負擔。司法院第一階段將投入「提供帳戶」及「不能安全駕駛」等案件使用，9月底將驗收完成，進入試辦。民團認為，AI系統要減輕負擔，也要控制風險，呼籲司法院召開公聽會，建立符合國際標準的使用AI規範後，再開放法官使用，勿讓系統「先上線，後補票」。

依據司法院新聞稿，已順利完成開發AI系統，即將試運行。此系統建立於TMT5語言模型的基礎上，特地經過監督式訓練，生成裁判書草稿。「生成式語言模型」是一種對應起訴書為生成素材，即時分析犯罪事實、證據等段落資料的智慧化工具。

全國律師聯合會、台北律師公會、台中律師公會、開放文化基金會、台灣人權促進會及民間司法改革基金會今早舉行記者會，針對司法院開發及使用生成式語言模型系統草擬判決書提出聯合聲明。

全國律師聯合會常務理事林俊宏指出，國內現階段AI生成系統究竟的執行方式與風險仍不明朗，恐造成判斷錯誤、複製系統錯誤以及人民對司法信任的風險。

林俊宏指出，審理案件並非單純的法律解讀，案件涉及文化差異、當下情境以及當事人的真實想法，目前AI無法判斷個案的情形、也無法取代法官，恐降低人民對司法的信任度。

以提供帳戶案件為例，民團指出，判定當事人是否故意提供帳戶，此一主觀要件的判斷，非僅單純根據某套數據模型即可作出。人民很難知悉法官如何使用AI的輔助，如何才能不傷害人民對於司法的信任，不可不慎。

台灣人權促進會數位人權專員周冠汝呼籲，司法院召應開公聽會，說明AI生成系統建置、訓練的方式，以及個資保護、生成判決及監督機制。

台北律師公會人權委員會委員陳又新表示，AI判決書系統委外進行，廠商訓練AI系統的方式、系統若產生偏差或爭議時，究竟是政府還是廠商的責任，仍有待釐清。

陳又新指出，假設AI學習的對象是既有判決書，此前提便是認定「既有的判決都是對的」，如此一來我國司法不會進步。他舉例，AI無法做出正確的判斷，加深既有的偏誤與觀念；反之，若AI能做出與既往觀念不同的判決，他質疑，AI不具合憲性，憑什麼可以擔任法官的角色、挑戰判決？

司法院日前曾指出，AI系統在訓練階段的素材為大量的起訴書及對應的裁判書資料。民團質疑，司法院應說明所謂「大量」所指涉的資料時間區段；另外，AI系統僅透過起訴書與裁判書，未使用案件卷宗資料，如何產出判決書草稿？

民團指出，雖然司法院曾強調，認定事實、適用法律及決定量刑等核心事項，仍完全由法官自行決定，但是，法官使用系統生成判決時，系統是否能記錄法官使用的情形，及如何確保判斷事項仍為法官所把關，有待商榷。