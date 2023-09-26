苗栗縣選委會烏龍銷毀爭議選票 鍾東錦說重話了

苗栗市民代表去年選舉1票之差訴訟，爆出爭議的第63投開票所票袋遭烏龍銷毀，縣長鍾東錦今天直指縣選舉委員會螺絲鬆掉，台灣自治史丟臉的一頁，指示縣府政風處調查，給社會及當事人交代。

苗栗市代第四選區選舉，開票結果市代會主席陳仁杰1218票，落選頭梅雯霞1217票，兩人1票之差，梅提起當選無效之訴，苗栗地方法院一審就爭議第50、63投開票所，清點確認票數無誤判決駁回，梅上訴高等法院台中分院，原定9月23日驗票，結果第63票袋早於8月就銷毀，造成無票可驗，引起梅強烈不滿，並要求驗票。

縣選委會人事及政風業務由縣府兼辦，鍾東錦今天在縣務會議講重話，他說，縣選委會的工作太輕鬆，螺絲鬆掉，這次爭議選票烏龍銷毀事件，他非常心痛、難過，也是台灣自治史丟臉的一頁，尤其梅雯霞更是情何以堪？

鍾東錦認為烏龍銷毀選票事件敏感，難免有些疑義，且社會議論紛紛，不僅要嚴懲相關人員，政風單位要介入調查，給當事人及社會公平交代，而根據縣選委會初步調查是承辦人疏失銷毀選票，檢討改進將來選票分訴訟中及一般選票，選票銷毀必須承辦人、組長及監察小組委員，三方簽章清點確認。

這起縣選委會烏龍銷毀選票事件，梅雯霞說，選舉訴訟沒有驗票，地方還傳出她已收到對照價金，對她是很大侮辱，還在訴訟中的選票怎可說銷毁就銷毁，她無法接受，已向高分院具狀提出驗票意見。