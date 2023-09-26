樂陞坑殺2萬股民 許金龍判10年今入獄　神情凝重不發一語　

樂陞科技前董事長許金龍遭判刑10年定讞，上午發監執行，他從台北地檢署走上囚車時神情凝重，全程不發一語。 記者杜建重/攝影 樂陞科技前董事長許金龍營造日商百尺竿頭公司收購樂陞假象，併購案破局，坑殺兩萬名投資人；最高法院本月20日依違反證券交易法，判許金龍10年徒刑，併科6000萬元罰金，沒收12億餘元犯罪所得定讞，通知檢方啟動防逃機制。台北地檢署今早傳喚許金龍到案，於上午11點多發監執行。

許金龍判刑定讞後，北檢啟動防逃機制，今天上午傳喚許金龍到案，許金龍穿著深藍T恤、黑褲及藍白拖，上午11點18分步出北檢，跟隨法警走上囚車，神情凝重，全程不發一語。

樂陞股東臨時會決議引進得參與私募的策略性投資人，2013、2014年間許金龍與樂陞財務長謝東波等合作，讓不符條件的百尺竿頭公司參與應募，董事會被瞞而通過私募案，許取得股份出售牟利。

2016年2月，許金龍為讓樂陞股價不墜，與掛名百尺竿頭負責人的日本人樫埜由昭、大陸人王佶共謀，由樫埜由昭對外宣稱出資20％，營造有意收購樂陞假象；投資人誤信收購方是日商而非陸資，大量買股，但王未依協議支付款項，未完成公開收購交割，樂陞股票大跌。