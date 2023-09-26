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苗栗地檢署查獲首件總統選舉賭盤案 扣案36萬元聲羈5人
苗栗地檢署9月24日指揮辦案人員循線到台南市、高雄市查獲總統選舉首宗總統選舉賭盤案，以投票率網路簽注，扣案36萬元，5名涉案人聲請法院羈押，全案擴大偵辦。
苗檢掌握情資，檢察官張亞筑指揮苗栗縣警察局苗栗分局、刑警大隊科偵隊、移民署苗栗專勤隊，24日持苗院核發搜索票，及檢察官逕行搜索指揮書，分別至台南市新營區、高雄市左營區搜索，查獲陳姓男子等6人網路聚眾賭博。
檢方指出，高雄市左營區是賭博機房，查獲12部電腦主機、15台螢幕、34支手機、3台網路分享器，及3台監視器，同時緊急聯繫金融機構，查扣涉及洗錢的人頭帳戶餘額36萬元。
檢警調查賭博簽注標的除一般賭場軟體、運動賽事外，還包含明年總統副總統選舉投票率，檢察官漏夜訊問後，認為陳男等5人均涉犯組織犯罪條例、洗錢防制法，及總統副總統選舉罷免法、賭博案，嫌疑重大且有勾串共犯之虞，其中一名劉姓男子還是法院發布通緝，聲請法院羈押，待法院訊問後裁定，另名李姓男子諭知限制住居。
苗栗地檢署指出，法務部今年頒訂選舉查察工作綱領，以「阻絕境外勢力」、「斷絕賭盤效應」、「杜絕假訊息干擾」為三項強韌策略，並針對選舉賭盤之犯罪，陸續於今年6月新增總統副總統選舉罷免法第88條之1加重刑罰、8月修訂鼓勵檢舉妨害選舉要點，增列檢舉選舉賭盤獎金5萬元至500萬元，呼籲不法份子切莫心存僥倖，勿透過暴力、金錢、賭盤、謠言妨害選舉之公平、公正、公開，民眾遇有妨害選舉案件可撥打0800-024099檢舉專線。
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