苗栗地檢署查獲首件總統選舉賭盤案 扣案36萬元聲羈5人

苗栗地檢署9月24日指揮辦案人員循線到台南市、高雄市查獲總統選舉首宗總統選舉賭盤案，以投票率網路簽注，扣案36萬元，5名涉案人聲請法院羈押，全案擴大偵辦。

苗檢掌握情資，檢察官張亞筑指揮苗栗縣警察局苗栗分局、刑警大隊科偵隊、移民署苗栗專勤隊，24日持苗院核發搜索票，及檢察官逕行搜索指揮書，分別至台南市新營區、高雄市左營區搜索，查獲陳姓男子等6人網路聚眾賭博。

檢方指出，高雄市左營區是賭博機房，查獲12部電腦主機、15台螢幕、34支手機、3台網路分享器，及3台監視器，同時緊急聯繫金融機構，查扣涉及洗錢的人頭帳戶餘額36萬元。

檢警調查賭博簽注標的除一般賭場軟體、運動賽事外，還包含明年總統副總統選舉投票率，檢察官漏夜訊問後，認為陳男等5人均涉犯組織犯罪條例、洗錢防制法，及總統副總統選舉罷免法、賭博案，嫌疑重大且有勾串共犯之虞，其中一名劉姓男子還是法院發布通緝，聲請法院羈押，待法院訊問後裁定，另名李姓男子諭知限制住居。