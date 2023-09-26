無照針灸林書豪 按摩師獲緩起訴罰3萬元確定

「哈佛小子」林書豪合作13年的羅姓按摩師在台無醫師資格卻幫林針灸，北檢依違反醫師法將羅男緩起訴處分，須向國庫支付新台幣3萬元。本報系資料照／記者葉信菉攝影

羅姓按摩師被控無照幫球星林書豪針灸，北檢依違反醫師法將羅男緩起訴處分，須向國庫支付新台幣3萬元，並依職權送高檢署再議。高檢署認為，法律見解妥適，日前駁回再議。

林書豪曾效力於台灣職籃PLG高雄17直播鋼鐵人球隊，他於今年4月間在社群平台Instagram發布接受羅男針灸的影片，網友質疑實施針灸的羅男不具有醫師資格，查詢衛福部醫事查詢系統也查無羅男的資訊。

台北市衛生局4月24日進行調查，5月2日公布結果，認為羅男不具醫師資格卻替林書豪實施醫療行為，涉違反醫師法第28條規定，並將羅男函送台北地檢署偵辦。

林書豪當時回應表示，「非常感謝大家的關心，書豪以後在照顧自己身體這方面一定會更加小心謹慎。」

檢察官認為，羅男違反醫師法第28條違法執行醫療業務罪嫌，考量羅男無前科且坦承犯行，犯後態度良好，將羅男緩起訴處分，期間1年，應於緩起訴處分確定後3個月內，向國庫支付3萬元，並依職權送台灣高等檢察署再議。

高檢署認為，檢察官法律見解妥適，處分理由完備，以再議無理由，依法駁回再議。