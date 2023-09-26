情色攝影師性侵無罪…上網「公審」她的性生活 沒事變有事
易姓SM情色攝影師被控強制性交獲判無罪，將訴訟中閱卷獲悉的告訴人性生活個資上網揭露；台北地院審理，依非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料罪判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。
法院判決指出，易經人提告強制性交獲判無罪後，心有不甘，上網公然利用被害人的個人資料進行網路「公審」，行為確實不當，考量易坦承犯行，曾擔任攝影師，月薪2萬至3萬元，依法量刑。
易已因另一件性侵案入獄服刑，這次侵犯個資，起因1名女子對易提告強制性交，法院判易無罪確定後，易「回馬槍」上網報復提告的女子。
檢察官指控，性侵案訴訟期間，易透過閱卷取得被害人家庭狀況、性生活、醫療情形等個人資料，他認為遭提告人誣陷而不滿，2022年9月初，在IG限時動態公開提告人的照片，並發布對方的家庭狀況、性生活、醫療情形及心理治療所會談紀錄表。
公開被害人個資後，易再以「XXX臭渣女」、「偶妳XXX」、「噁女」、「垃圾」等言語辱罵被害人 ，被害人提告，檢方偵辦易聲請簡易判決處刑，法官開庭，易自白犯罪。
法官審理認為，易的行為觸犯公然侮辱、非法利用個人資料2罪，應從一重依非法利用他人個人資料罪判決。
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