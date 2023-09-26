快訊

台人自助遊日愛住連鎖東橫INN 鄉民激推：便宜外還有3大優點

「切西瓜」撞死23歲女騎士 桃園駕駛肇逃宜蘭…警尋獲竟身亡

亞運射擊／上屆金牌組合失準 林穎欣、呂紹全資格賽淘汰

樂陞坑殺2萬股民 許金龍判10年定讞今北檢報到發監

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

樂陞科技前董事長許金龍營造日商百尺竿頭公司收購樂陞假象，併購案破局，坑殺兩萬名投資人最高法院本月20日依違反證券交易法判許金龍10年徒刑，併科6000萬元罰金，沒收12億餘元犯罪所得定讞，通知檢方啟動防逃機制。台北地檢署今早傳喚許金龍到案，稍晚發監執行。

樂陞股東臨時會決議引進得參與私募的策略性投資人，許金龍2013、2014年間與樂陞財務長謝東波等合作，讓不符條件的百尺竿頭公司參與應募，董事會被瞞而通過私募案，許取得股份出售牟利。

2016年2月，許金龍為讓樂陞股價不墜，與掛名百尺竿頭負責人的日本人樫埜由昭、大陸人王佶共謀，由樫埜由昭對外宣稱出資20％，營造有意收購樂陞假象；投資人誤信收購方是日商而非陸資，大量買股，但王未依協議支付款項，未完成公開收購交割，樂陞股票大跌。

更一審指許擔任上櫃公司董事長，取得私募股票牟利，透過謝等人佯以策略性投資人名義發動私募，取得不少樂陞股票，未據實申報公告，影響金融市場秩序重大；許使投資人誤以為百尺竿頭資力充分，取得價差暴利，並操縱股價、內線交易，嚴重破壞證券投資市場秩序，依證交法判刑10年。最高法院駁回上訴定讞。

樂陞科技前董事長許金龍。圖／聯合報系資料照片
樂陞科技前董事長許金龍。圖／聯合報系資料照片

投資人 最高法院 日本

延伸閱讀

嘉監受刑人逾假未歸！不到1天被逮回籠 檢方訊後發監

遭郭台銘提告涉加重誹謗北檢今分案 鍾小平：只是轉述

大直案廉政署出手了！首度搜索基泰建設 這些人都被約談

福商勝「混蛋」流入13校園營養午餐 新北檢分他字案偵辦

相關新聞

詐逾千萬助理費 高市前議長曾麗燕判12年

高雄市前議長曾麗燕被控以「人頭助理」、「低薪高報」等方式詐領一三三○萬元助理費，法院審理時，十名人頭助理均認罪，輕判三至...

高雄男砍工地同事反被奪刀刺死 國審4嫌裁定延押2月

高雄2月底橋頭某工地發生工人鬥毆殺人事件，柯姓男子與李姓男子爆發口角爭執後，李男找來郭姓、陳姓、戴姓等3人，柯眼看寡不敵...

高虹安案 3前助理認罪

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，昨傳喚高虹安三名前國會助理出庭，三人全認罪。高虹安國會辦公室前行政主任「小兔」黃惠玟委...

見顧客遺失包內有2萬 新竹知名小吃店情侶員工摸走吃官司

新竹市城隍廟口知名小吃店「阿富魯肉飯」2名情侶員工，發現謝姓顧客用餐後忘記帶走包包，竟假裝丟進垃圾袋，再拿到旁邊巷子取走...

女兒久未聯絡忽LINE借20萬 彰警阻七旬婦提款「救女」

彰化縣張姓婦人忽然接到女兒LINE要求提款20萬元償還地下錢莊借款，張女到郵局提款時被行員暗中報警，警方趕到後除了打電話...

樂陞坑殺2萬股民 許金龍判10年定讞今北檢報到發監

樂陞科技前董事長許金龍營造日商百尺竿頭公司收購樂陞假象，併購案破局，坑殺兩萬名投資人；最高法院本月20日依違反證券交易法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦