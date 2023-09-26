年輕嫖賭家暴妻兒…年邁要兩兒拿錢養他 法官判免扶養

戴姓人父年輕時沉迷嫖賭還向妻子伸手討錢，動不動就毆打妻兒出氣，如今年邁卻要2子拿錢養他。示意圖／ingimage

71歲戴姓人父年輕時沉迷嫖賭還向妻子伸手討錢，動不動就毆打妻兒出氣，還曾拿刀追兒子，最終妻子受不了離婚，並給予60萬要求戴男以後別來騷擾。如今戴男年邁，兩子均已長大成年，戴男自稱年輕時有做工養小孩，兩子應拿錢扶養他。不過法官發現戴男從未盡人父義務，免除扶養戴男義務。

戴男兩個兒子主張，父親在他們小時候因吃喝嫖賭，賺的錢都沒拿回家，喝酒後常在家發酒瘋、罵髒話、大聲咆哮到深夜、在客廳尿尿、把門踹壞、還會打他們和媽媽。父母離婚後，父親還是常回來向母親討錢，甚至還拿刀追砍媽媽，他們從小都是媽媽獨自扶養長大，父親從未盡人父責任，因此向法院聲請免除扶養義務。

戴男前妻也到庭作證，戴男吃喝嫖賭樣樣都有，賺的錢沒辦法拿回家，喝酒後會在家裡鬧，還會打小孩，孩子都不敢回家，還曾拿刀追過小孩，她後來實在受不了，兩人才在1988年離婚，但離婚後戴男仍常來騷擾、討錢，還曾對她揮刀恐嚇，掐住她脖子把她打傷，她雖然報警提告，但因後來又因心軟撤告。

戴男反駁，他離婚前有做工養小孩，每月薪水約3萬元，前妻買房子時，他也有幫忙出錢，雖然不記得一個月拿多少錢回去，反正讓2個兒子不至於餓死，他坦承離婚後很少養小孩，但否認打孩子或恐嚇。

前妻再反駁，房子是她向娘家姊弟借錢買的，戴男從未出過一毛錢，因戴男沉迷賭博，她也曾標會幫忙還錢，但覺得戴男本性難移就不再幫他還，兩人離婚後，她還把房子給戴男住，但因戴男都沒繳貸款，她擔心房子被法拍，加上戴男常來騷擾，因此她賣掉房子給戴男60萬元，並要求他寫切結書，以後不會來騷擾。

法官審理，發現戴男未曾扶養、照顧過2子，所為已違反身為人父應盡責任，加上戴男分別於1990年、1996年毆打前妻，均經檢察官起訴，也有刑事判決可考，堪認2子主張戴男曾對其母施暴為真，最後免除戴男2子扶養義務。