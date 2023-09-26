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高雄男砍工地同事反被奪刀刺死 國審4嫌裁定延押2月

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄2月底橋頭某工地發生工人鬥毆殺人事件，柯姓男子與李姓男子爆發口角爭執後，李男找來郭姓、陳姓、戴姓等3人，柯眼看寡不敵眾，持刀砍向李，反遭奪刀，腹部中多刀後身亡；警獲報逮捕李等4嫌，橋頭地院刑事裁定，李等均延押2月，其中，李、郭仍禁止接見通信。

這起案件因適用國民法官法，且出現複數被告，因此橋檢一開始就採取「偵訴合作」，由偵查檢察官和國民法庭公訴檢察官共組辦案團隊，並依殺人罪嫌向法院聲押李男等4人獲准。

由於，4人羈押即將期滿，目前僅陳、戴二人坦承犯行，李、郭仍否認犯行。對於犯罪情節、犯罪工具使用等供述不一，案情仍有待釐清。

不過，陳男辯護人指出，陳坦承犯行並主動提供行車影像，並將犯案的刀子放在車上，並無藏匿配合調查，應可具保候傳，但檢方認為，案發後，他與郭、戴同時離開現場，因此仍有逃亡可能性。

再者，郭男去年因傷害案件被判處拘役40天；陳男去年也因持刀殺人未遂，被提起公訴；戴男去年因傷害案件，被判刑3月，如今郭、陳、戴再為本案傷害、殺人等犯行，且以隨身攜帶刀械犯行，檢方認為，郭、陳、戴有再犯之虞。

此外，案發後柯男身中數刀倒地，檢方認為，郭男負傷與戴男離去就醫、陳卻也離開現場，疑規避刑事責任。於案發過程中，李男始終在場，但否認曾壓制柯男，其他三人如何行兇，全說不知情。至於，李男案發前的通訊紀錄，李辯稱只是打給女兒求救，沒有主動聯繫三人到場，檢則認為，有避重就輕嫌疑。

目前案情尚未釐清，法院認為，郭、陳、戴3人，去年間均有傷害或殺人未遂前案，可見3人面臨衝突、爭執時，行為自我控制力不佳，恐因情緒控管不佳再犯殺人、傷害等犯行。

李、郭二人雖在羈押看守所內，透過對外會面或與共犯互動，仍有勾串共犯、證人可能性，因此法院裁定，禁止二人接見通信，至於陳、戴二人已坦承犯行，對於犯罪過程、分工等細節已說明，並認無禁止接見通信的必要。

高雄51歲柯姓男子與工地同事發生爭執，持約30公分小武士刀要與對方理論，反遭奪刀腹部被刺，送醫不治。本報資料照
高雄51歲柯姓男子與工地同事發生爭執，持約30公分小武士刀要與對方理論，反遭奪刀腹部被刺，送醫不治。本報資料照

殺人 國民法官 檢察官

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