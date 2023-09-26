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高虹安案 3前助理認罪

聯合報／ 記者王聖藜郭政芬／連線報導

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，昨傳喚高虹安三名前國會助理出庭，三人全認罪。高虹安國會辦公室前行政主任「小兔」黃惠玟委任律師簡大為說，高虹安有頭有臉，「小兔」只能聽從。

簡大為是「小兔」法扶強制辯護人，他說，勞工沒有選擇，黃女雇主是有頭有臉的立委，只能選擇聽從指示，從期待可能性來說，黃女違法性較低，也許黃女做了法所不容的事，但黃女願意認罪、願接受處罰。

簡大為說，黃惠玟第一次偵查庭中就完全自白犯罪，自起訴書證據清單，也可以看出證據是由黃女所提供協助偵查，加上沒有不法所得、非居主謀地位，沒有公務員身分，希望法官可以減刑並判黃女緩刑。

昨天出庭的是高虹安國會辦公室前主任陳奐宇、黃惠玟、前法務主任陳昱愷；法官十月二日會傳喚另名助理王郁文，訂十月十一日傳喚高虹安。

昨天一開庭，法官蘇宏杰與助理們確認起訴書敘述，三人全部不爭執，僅黃惠玟一度對「與高虹安謀議」有意見。黃女說，她是員工，沒有決定權，一切都是由高虹安決定。

陳奐宇律師謝曜焜說，陳的薪資、加班費都由黃惠玟處理，陳沒有主動申報薪水，沒有在申報表上簽字，在申報、繳回流程上不居主導地位，只是被動知悉、接受；陳奐宇是受雇人，被要求繳錢不便拒絕，請法官判緩刑。

陳昱愷律師李德豪說，陳對事實、罪名都承認，陳不是公務員，偵查中自白，更無犯罪所得，請法官審酌案情給予緩刑宣告，以啟自新。

依檢方起訴，高虹安二○二○年立委任內主導並要求黃惠玟將立委助理酬金、加班費申報至法定上限，其中，酬金浮報八萬四一二六元，加班費浮報五十四萬一一一二元後，建立辦公室公積金，檢察官扣掉高虹安發給助理獎金及公務支出十六萬五二○八元，認定高涉貪四十六萬卅元。

高虹安昨回應，案件已到法院審理，由法官依據法律和客觀事實證據判斷，請大家給法院純淨的審判空間。

高虹安 加班費 律師

延伸閱讀

涉貪案3助理全認罪 高虹安：請給法院純淨的審判空間

影／貪汙案3助理認罪！辯護人：高虹安有頭有臉 小兔只能選擇聽從

影／高虹安涉詐助理費首開庭 辦公室3助理都坦承犯行

2014理銘行賄 溫朗東：賄款地距高虹安戶籍地僅72公尺

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