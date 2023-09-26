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詐逾千萬助理費 高市前議長曾麗燕判12年

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高市前議長曾麗燕涉詐助理費一審重判12年，可上訴。記者王昭月／攝影
高市前議長曾麗燕涉詐助理費一審重判12年，可上訴。記者王昭月／攝影
高雄市前議長曾麗燕被控以「人頭助理」、「低薪高報」等方式詐領一三三○萬元助理費，法院審理時，十名人頭助理均認罪，輕判三至七月、獲緩刑，曾否認詐領，合議庭認定她在全案居主導地位，依公務員利用職務詐取財物共三罪，合併重判十二年。曾麗燕事後發聲明，將上訴捍衛清白。

因判決尚未定讞，曾麗燕無解職、停職問題；根據今年六月新修正通過的選罷法，明定犯死刑、無期徒刑及十年以上有期徒刑判決尚未確定者，不得登記為候選人，曾麗燕涉犯貪汙尚未定讞，但一審被判十二年，二審若無從輕改判，同樣不得再競選公職。

國民黨籍曾麗燕被控二○一○年當選議員起，即指示當時助理曹雪禎、胞妹曾麗鴻收取公費助理存摺、印鑑、帳戶密碼保管，以每人每月四萬元向議會申請公費助理補助。

助理薪水入帳後，曹雪禎、曾麗鴻再從助理帳戶領出薪資發給助理，經曹、曾等人轉手後，每名助理實際領二萬五千至三萬元。

檢調還查出曾麗燕、曾麗鴻等人在曹雪禎離職後，繼續提報曹女及其他三名未實際任職的「人頭」為公費助理，從二○二○年起至前年三月止，十年共詐領一三三○餘萬元，用來繳納黨費、信用卡費及社團會費。

高雄地院審理時，十名「人頭」助理均認罪，法院採簡易程序審理，分判三至七月不等徒刑，均獲緩刑，曾麗燕、曾麗鴻、曹雪禎僅承認偽造文書，否認詐領助理費，還稱人頭助理是「自願」捐出薪水，實際也在服務處任職。

法院審理時傳多名人頭助理到庭，不採信曾麗燕等人說法，合議庭認為，曾麗燕在全案居犯罪主導地位，且在聽聞檢調查辦風聲後，製造公費助理有實際任職及領取全薪假象，無反省和悔意。

合議庭綜合事證，依公務員利用職務機會詐取財物共三罪，判曾麗燕九年至十年徒刑，合併應執行刑十二年，褫奪公權五至六年，曾麗鴻合併執行三年六月，曹雪禎不得易科罰金部分判刑二年二月，得易科罰金判刑三月。可上訴。

曾麗燕 薪水 公務員 選罷法 偽造文書 貪汙

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