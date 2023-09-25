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高市前議長曾麗燕涉詐助理費判12年 陳其邁這麼說

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

高雄市前議長曾麗燕遭控以人頭助理及低薪高報方式聯手詐領助理費高達1330多萬元，被高雄地檢署依貪汙、偽造文書等罪起訴，今午並重判12年，褫奪公權6年，可上訴。高雄市長陳其邁指曾過去熱心協助市政推動，對司法判決結果予以尊重，議長康裕成則表示，全案尚未定讞，曾前議長並無解職或停職的問題，但助理費問題確實存有爭議，應審查思考解決。

高市長陳其邁說，曾前議長平常在議會熱心服務選民，主持議事很公正，給予市政很大的協助。對這次的判決結果，他予以尊重，也希望在議會，府會仍有好的互動關係。

「曾前議長並沒有解職或停職問題，最後再看判決怎樣」，高市議長康裕成說，她對於曾的案情內容不清楚，無法評論刑度是否過重，但議員助理費問題一直層出不窮，大家應審慎思考一下如何處理，「相關法令應該改一下」。。

高市議會祕書長黃錦平表示，據地方制度法第79條規定，不管是貪汙或刑事判決，都需要到判決確立，才論及後續問題。曾前議長目前判12年有期徒刑，禠奪公權6年，但還可以上訴，未達到解除職務的條件，並不影響議員的職權。

他進一步說明，一般選區除非議員席次達二分之一的缺額才需補選，曾前議長所在的小港、前鎮選區有8席議員，萬一有解職情形不會再補選，至於是否遞補職位，定讞後判決書會註明。

高市前議長曾麗燕涉詐助理費一審重判12年，可上訴。記者王昭月／攝影
高市前議長曾麗燕涉詐助理費一審重判12年，可上訴。記者王昭月／攝影

議員 陳其邁

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