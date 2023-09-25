涉詐助理費遭判12年 高市前議長曾麗燕將上訴捍衛清白

高市前議長曾麗燕遭控以人頭助理及低薪高報方式聯手詐領助理費高達1330多萬元，被高雄地檢署依貪汙、偽造文書等罪起訴，今午並重判12年，褫奪公權6年，可上訴。曾麗燕今午一直「失聯」，傍晚點多透過議會發出聲明，指尊重一審判決結果，但深感冤枉和委屈，將依法提出上訴救濟，捍衛清白。

曾麗燕在聲明中表示，面對公費助理費案法院一審判決結果，她予以尊重，但深感冤枉和委屈，將依法提出上訴救濟，捍衛清白。

她在聲明中表示，擔任議員期間所申報之公費助理費，絕未中飽私囊或據為己有，主觀上沒有不法所有之意圖；法院審理期間，亦曾就此提出實務上最高法院歷年之見解，並提呈人證、物證等諸多佐證資料。「一審法院判決結果，令麗萬分遺憾」。