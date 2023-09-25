涉貪案3助理全認罪 高虹安：請給法院純淨的審判空間

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天傳喚高虹安3名前國會助理出庭，3名助理全部認罪。曾任高虹安國會辦公室行政主任「小兔」黃惠玟的委任律師簡大為表示，高虹安有頭有臉，「小兔」只能聽從。對此，高虹安回應，案件已到法院審理，由法官依據法律和客觀事實證據判斷，請大家給法院純淨的審判空間。

今天出庭的3人是高虹安的國會辦公室前主任陳奐宇、綽號「小兔」的前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷，三人都全部認罪，並對起訴書不爭執。

依檢方起訴，高虹安於2020年立委任內主導並要求黃惠玟將立委助理酬金、加班費申報至法定上限，其中，酬金浮報8萬4126元，加班費浮報54萬1112元，建立辦公室內公積金，檢方扣除發給助理獎金及公務支出16萬5208元，認定高虹安涉貪46萬30元。

依審理計畫，法官今天傳喚3名助理後，10月2日會傳喚另名「偵查中不認罪」的涉案助理「公衛文」王郁文，並於10月11日再傳喚高虹安。