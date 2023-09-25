粗心遺留轉向架在鐵軌 6名道班工人緩起訴

今年6月間台鐵3138次區間車行經嘉義大林站北端撞到不明金屬物，導致列車受損意外，所幸沒有造成人員傷亡，有14列車延誤。經查竟然是道班工粗心在鐵軌上遺留轉向架肇事。6人坦承疏失又有悔意，嘉義地檢署依公共危險罪嫌予以緩起訴處分。

今年6月6日上午9時40分許，3138次區間列車起步出大林站時，撞擊不明物體導致列車停駛，共計14列車，延誤183分鐘，旅客1810人。鐵路警察調查，列車出站時疑撞擊道班遺留的轉向架所導致。

檢方表示，台鐵大林道班45歲陳姓領班、52歲吳姓技術員及47歲蔡姓、51歲陳姓、47歲劉姓、42歲何姓技術助理等6人，於今年6月6日零時05分至4時55分，負責台鐵鐵路路基276公里600公尺至279公里600公尺間軌道路線養護除草作業。為利除草作業進行，搬運H型台車轉向架到作業地點。

陳男等6人在除草工作結束後逕自將台車及除草機具置放於軌道區外，乘車回辦公室，剛好北上3138次區間列車上午9時40分許行駛經過撞擊該轉向架，機車頭左側主排障器及輔助排障器等損壞。