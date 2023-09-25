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廉政署10名模範人員出爐 蔡清祥：社會之福

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

法務部廉政署今天上午舉行「法務部112年模範廉政人員表揚暨新任政風高階主管聯合宣誓典禮」，法務部長蔡清祥恭喜5名新任高階政風主管就任，及10位獲選的模範廉政人員，彰顯廉政人員具有多元化的專業素養，是社會之福、吾人之範。

今年模範廉政人員如下：

司法院政風處科長楊子萱、交通部公路總局西部濱海公路北區臨時工程處政風室主任楊芳雯主任、法務部廉政署綜合規劃組專門委員蔣芝瑩、法務部廉政署南部地區調查組廉政官鄭佳惠、經濟部水利署第四河川局政風室主任蔣立偉、新竹市政府政風處科長蕭百沂、嘉義市政府政風處科員簡慧秋、台灣菸酒股份有限公司政風處處長商牧群、台中市政府政風處科長何勵凡，以及台北市政府政風處科長董惠彬。

另有5名新任政風高階主管宣誓就職，農業部政風處長江北鑾、環境部政風處長王永福、國家通訊傳播委員會政風室主任簡國興、國家發展委員會政風室主任呂芳儀，以及原住民族委員會政風室主任許碩茱。

蔡清祥表示，從獲獎人員事蹟影片中，感受到政風同仁的真誠與使命感，同仁能全心投入工作，有賴於家人、朋友及團隊們的支持及付出，肯定廉政署推動廉政工作在國內、外創造多項實績，並提出4點期許：跨域合作、風險控管、溝通協調、與時俱進。

法務部廉政署今天上午舉行「法務部112年模範廉政人員表揚暨新任政風高階主管聯合宣誓典禮」，5名新任政風高階主管宣誓。圖／法務部廉政署提供
法務部廉政署今天上午舉行「法務部112年模範廉政人員表揚暨新任政風高階主管聯合宣誓典禮」，5名新任政風高階主管宣誓。圖／法務部廉政署提供
法務部長蔡清祥。圖／法務部廉政署提供
法務部長蔡清祥。圖／法務部廉政署提供

主任 法務部 廉政署

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