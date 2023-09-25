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公務員驚見信封放現金1萬 男子坦承行賄獲緩起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

北市某協會負責人顏姓男子今年2月時，交付經費補助資料給台北市政府社會局承辦人員，留下裝著現金1萬元的信封袋，承辦人員驚見現金，通知市府政風處及廉政署調查。台北地檢署偵辦，顏涉犯貪汙治罪條例，考量顏坦承犯行，予以緩起訴處分。

據了解，今年2月初，顏代表某協會向台北市社會局申請補助經費，於是與社會局承辦人員相約在台北市政府1樓咖啡廳交付文件，顏告訴承辦人員「信封是要給你的，不要跟別人說」，承辦人事後打開信封袋，驚見信封裝有1萬元現金，立刻通知市府政風處及廉政署調查。

偵訊時，顏坦承犯行，供稱為了感謝承辦人員才放了1萬元。檢察官認定，顏涉犯貪汙治罪條例不違背職務行賄罪，考量顏坦承犯行，全案獲緩起訴處分。

台北地檢署。圖／報系資料照片
台北地檢署。圖／報系資料照片

北市 廉政署 貪汙

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