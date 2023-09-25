高雄國民黨前議長曾麗燕詐1330萬助理費 一審重判12年

國民黨籍高雄市議會議長曾麗燕，被控詐領助理費，一審判刑12年，圖為前年曾麗燕獲交保步出地檢署照片。記者張議晨／攝影 高雄市議會國民黨籍前議長曾麗燕，被控指示胞妹曾麗鴻、前助理曹雪禎，利用「虛報人頭」、「低薪高報」等方式詐領公費助理補助，詐得1330餘萬元助理費，扣除服務處雜項開支後，餘款用來繳納國民黨費、社團會費及信用卡費，高雄地方法院審結，曾麗燕今被依公務員利用職務詐取財物共3罪，合併重判12年，褫奪公權6年。

至於一同被起訴的10名助理，當時也一併被依偽造文書起訴，高雄地院審理期間，因10名助理表示認罪，法院採簡易判決程序處理，法官考量10人坦認犯行，涉案原因是因信賴或支持議長曾麗燕的議員職務而觸法，從輕量處3至7月不等徒刑，均得易科罰金，並均宣告緩刑。

檢調追查，曹雪禎在2010年至2015年4月間，任職曾麗燕助理，負責服務處等文書工作；在民間證券公司任職的曾麗鴻，則是應曾麗燕所託，在曹雪禎離職後，接手曹的服務處工作，協助請領公費助理補助款等費用。

2010年起，曾麗燕利用聘任公費助理的機會，要求聘用的助理交出存摺、印鑑、帳戶密碼等交給曹雪禎、曾麗鴻保管，以每月4萬元，向議會申請公費助理補助。

等到每月薪水入帳後，再由曾麗鴻、曹雪禎將帳戶內薪水領出，改以「現金」發給助理，經過曾麗鴻等人轉手後，助理實際領取薪資僅2萬5000元至3萬元，連每年議會發給公費助理的年終獎金，也是採同樣模式，「打折」後再交給聘用的助理。

不僅助理費「低薪高報」詐取差額，曾麗燕、曾麗鴻等人在曹雪禎離職後，還利用曹的名義虛報人頭，總計從2010年起至前年3月止，10年共詐領1330餘萬元助理費。

雄檢偵查時，曾麗燕坦承虛報助理費，但辯稱是以為助理補助費、春節慰勞金等可以作為個人使用，才會按慣例為每位助理申報4萬元月薪，再以「總額分配」方式，用在其他助理或選民服務上，絕無中飽私囊。

但雄檢調查發現，虛報的助理費除了用在服務處以外，還被拿來繳納曾麗燕的信用卡費、國民黨費、社團會費甚至私人借款等，並非如曾麗燕所說都用在選民服務上，因此不採信曾麗燕說法，依法提起公訴。

高雄地院今審結，依公務員利用職務機會詐取財物等3罪，判曾麗燕9年至10年不等徒刑，合併應執行刑12年，褫奪公權6年，曾麗鴻犯2罪判2年4月及3年，合併執行3年6月，曹雪禎不得易科罰金部分判刑2年2月，得易科罰金判刑3月。可上訴。

曾麗燕連任5屆市議員，丈夫是前立委林宏宗，選區在前鎮、小港區，她問政性格溫和，身段柔軟、親和力強，地方服務扎實，政壇和地方人士都稱她為「阿姑」。

國民黨前議長許崑源2020年「罷韓」當晚墜樓離世後，議長一職展開補選，曾麗燕整合黨內力量，加上獲得無黨籍議員力挺，順利為國民黨保住議長席次，本屆議長選舉，國民黨派出陸淑美出馬，曾麗燕未爭取連任，最後議長由民進黨籍康裕成拿下。