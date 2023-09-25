軌道除草後遺留轉向架害區間車撞上 6道班工緩起訴

台鐵嘉義大林道班陳姓領班等6人被控今年6月間完成軌道除草，竟將轉向架遺留軌道上，造成1列區間車撞擊受損，幸無翻覆；嘉檢以6人具悔意且已遭行政懲處，均予緩起訴。

根據嘉義地檢署緩起訴處分書，台鐵大林道班領班陳姓男子，以及道班助理吳姓、蔡姓、陳姓、劉姓、何姓5名男子，於今年6月6日凌晨零時5分至4時55分，負責台鐵鐵路大林路段軌道路線養護的除草工作。

檢方表示，陳男等6人進行除草作業時，並搬運H型台車轉向架至作業地點，以利台車載運除草機具由軌道外轉入副軌道再至除草工作區。

不過，陳男等6人在除草工作結束後，本應將台車沿軌道徒步推回放置H型台車轉向架處，因作業時間超過軌道封鎖時間，逕自將台車及除草機具置放於軌道區外，而乘車回辦公室，疏於收拾帶離轉向架，而遺留於火車行進正線軌道上。

檢方指出，台鐵北上3138次區間列車於6月6日上午9時40分許，行駛經過撞擊遺留於正線軌道上的轉向架，列車機車頭左側主排障器及輔助排障器等損壞，造成列車發生往來危險，陳男等6人涉及公共危險罪嫌，案由鐵路警察局高雄分局報請偵辦，6人均坦承犯行。

當時3138次區間車行駛於大林至斗南間，撞擊遺留於在軌道上的轉向架，影響14列車、旅客1810人，列車累計延誤183分鐘，周邊平面道路也因平交道柵欄開不了，交通大打結。

檢方審酌陳男等6人犯後均具悔意，且台鐵來函陳述已對6人行政懲處，惟不對6人要求賠償，因此，認為以緩起訴處分為適當；緩起訴期間1年，陳男等6人應立悔過書，並須參加嘉義地檢署所舉辦的法治教育課程4小時。