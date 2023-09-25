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涉買喜餅發票核銷業務費 台銀前總經理認罪獲緩起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

2021年間，台灣銀行前總經理許志文，涉嫌以他人用餐發票、子女結婚喜餅費共計10萬9000元，報業務費。台北地檢署偵查，許志文涉犯詐欺、偽造文書等罪嫌，檢方考量他已坦承犯行，繳回犯罪所得，支付公庫20萬元，予以緩起訴處分。

據了解，2021年間，許志文涉嫌指示陳姓秘書，以1萬1000元的他人用餐發票核銷業務費。許志文再以9萬8000元子女結婚喜餅費，核銷業務費。檢調單位接獲檢舉，案件由台北調查處移送北檢偵辦。

檢方偵訊時，許志文坦承犯行，繳回犯罪所得，支付公庫20萬元，獲緩起訴處分。涉案的陳姓秘書拿丈夫的用餐發票報帳，但他主張自己是聽命行事，否認犯行，檢方依涉犯詐欺及偽造文書等罪起訴他。另外，提供用餐發票的鄭姓男子涉犯偽造文書，他對此並不知情，獲不起訴處分。

台灣銀行總行外觀。圖／聯合報系資料照片
台灣銀行總行外觀。圖／聯合報系資料照片

發票 偽造文書 喜餅 台新

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