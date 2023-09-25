涉買喜餅發票核銷業務費 台銀前總經理認罪獲緩起訴

2021年間，台灣銀行前總經理許志文，涉嫌以他人用餐發票、子女結婚喜餅費共計10萬9000元，報業務費。台北地檢署偵查，許志文涉犯詐欺、偽造文書等罪嫌，檢方考量他已坦承犯行，繳回犯罪所得，支付公庫20萬元，予以緩起訴處分。

據了解，2021年間，許志文涉嫌指示陳姓秘書，以1萬1000元的他人用餐發票核銷業務費。許志文再以9萬8000元子女結婚喜餅費，核銷業務費。檢調單位接獲檢舉，案件由台北調查處移送北檢偵辦。