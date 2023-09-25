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彰基七期工地怪手司機被壓死 營造公司負責人判刑4月
彰化縣彰化基督教醫院七期醫療大樓新建工程去年3月發生施姓工人操作挖溝機時，擋泥牆倒塌，46歲施男被壓死，彰化地方法院法官認為營造公司未採取適當工地防護措施，依職業安全衛生法判營造公司罰金10萬元，公司黃姓負責人依過失致死罪，判刑4月，可易科罰金。
判決書指出，營造公司黃姓負責人2022年3月1日指派施姓員工到彰基七期院區工地，駕駛挖溝機實施逆打工程作業時，卻發生擋泥牆倒塌，混凝土板砸中施男，造成施男胸廓多發骨折併雙側血胸等傷害，後因出血性休克死亡。
法官認為，雇主應使勞工免於發生職業災害，需防止有墜落、物體飛落或崩塌等之虞的作業場所引起的危害，應設置堅固頂蓬，以防止物體掉落危險，但公司負責人卻疏未注意，而造成混凝土板砸死施男事故。
營造公司未依照職業安全衛生法規定採取適當之防止物體飛落措施，造成施男作業時發生意外而死亡，法官認為，對被害人及家屬造成無可回復的損害，危害非輕，不過公司負責人黃男始終坦承犯行，並與被害人家屬調解成立並已賠償，犯後已盡力彌補損害，態度非劣，因此依過失致死罪，將黃男判刑4月，依職業安全衛生法第四十條規定，判處營造公司罰金10萬元，全案可上訴。
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