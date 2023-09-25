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馬祖岸巡前中校涉貪國軍罐頭稱獲利低於5萬 出庭認罪求緩刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

馬祖岸巡總隊前中校參謀主任林佑柏，涉貪汙侵占罐頭，今出庭認罪。記者蕭雅娟／攝影
馬祖岸巡總隊前中校參謀主任林佑柏，涉貪汙侵占罐頭，今出庭認罪。記者蕭雅娟／攝影
馬祖岸巡總隊前中校參謀主任林佑柏等5名軍官，涉嫌貪汙治罪條例侵占公用財物，暗槓64箱國軍的副食罐頭，從馬祖運回基隆港，交由在台灣的鄭、潘2人搬運、收受給親友。士林地方法院今開庭，林佑柏稱犯罪所得低於5萬元，偵查中已繳回，認罪請求緩刑機會。

46歲林佑柏今在辯護人陪同下出庭，承認犯罪，但辯稱64箱罐頭無法一次運回台灣，才會分成3次運送，檢方起訴數罪分論併罰，但事實上是出於一個犯意，應論一罪。

辯護人稱，林的犯罪所得低於5萬元，偵查中繳回犯罪所得，坦承不諱請依法減刑，再請求法院考量此次犯罪，林已被停職，且是家中唯一支柱，請求賜予恩典，給予緩刑機會。

檢方起訴，林佑柏涉在去年1、4、10月間，分別將22箱、15箱、27箱副食罐頭，由張姓、曾姓上士撿選調土豆麵筋、鯖魚、鮪魚、紅燒牛肉、牛奶花生、玉米粒等罐頭，裝入非罐頭紙箱，再由余姓士官長、曾姓少校搬上公務車，載送到南竿島福澳港碼頭，藉「台馬之星」船運至基隆港，最後由鄭姓、潘姓友人接應，將公用副食罐頭提供給自己或親友食用。

5名軍官遭依貪汙治罪條例侵占公用財物起訴，鄭、潘2人則依收受及搬運贓物罪嫌起訴。林佑柏涉3度侵占罐頭，檢方計算每次約15箱，每箱計約24罐，每罐單價30元計算，每次侵占金額1萬8百元，共計侵佔罐頭價值3萬2400元，運回台灣贈與鄭，部分自己留用。

日前法院開庭，除余姓士官長確診未到庭外，36歲張姓女上士被控侵占紅燒牛肉、鯖魚、鮪魚、土豆麵筋、玉米粒等十九箱罐頭，價值2萬多元，她認罪請求減刑。

32歲曾姓女上士認罪，被調職從事檔案管理，不會再碰到罐頭業務，軍方內部懲處已讓她得到教訓，無再犯之虞，請求緩刑機會、免褫奪公權判決。39歲曾姓少校後勤官否認，辯稱不知道紙箱內裝的是公物副食罐頭，僅聽命行事，所為應不罰。44歲鄭男、46歲潘男均無委任律師，出庭直接認罪。

馬祖岸巡總隊前中校參謀主任林佑柏（右），涉貪汙侵占罐頭，今出庭認罪。記者蕭雅娟／攝影
馬祖岸巡總隊前中校參謀主任林佑柏（右），涉貪汙侵占罐頭，今出庭認罪。記者蕭雅娟／攝影
馬祖岸巡總隊曾姓上士（左）、張姓上士（中）、曾姓少校（右）日前出庭。記者蕭雅娟／攝影。
馬祖岸巡總隊曾姓上士（左）、張姓上士（中）、曾姓少校（右）日前出庭。記者蕭雅娟／攝影。

侵占 馬祖 基隆港

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