麻吉因錢翻臉 他騎車猛撞洩憤害對方骨折被求償百萬

經營中藥行的陳姓男子和林姓好友因財務問題有糾紛，3年前林男見陳男騎車出門，林想到兩人過往的嫌隙，於是從後方騎車撞向陳男，陳男摔倒後骨折，還因此不能上班，提告向林男求償105萬餘元，法院審理時，林男都未出庭，法官計算後，判林得賠償陳男40萬餘元。

判決指出，陳男、林男兩人本來是好友，卻因金錢等問題發生爭執，2020年4月12日下午5時許，林男見陳男騎車行經高雄市前鎮區武慶一路與瑞義街口前，騎車催油門加速朝陳男機車撞去。

陳男倒地後胸椎壓迫性骨折、胸壁挫傷，必須住院療養，且一段時間不能工作，他氣得對林男提告，包含醫藥費、精神慰撫金及不能工作損失等，合計向林男求償105萬8568元。

高雄簡易庭審理時，林男都未到庭為自己答辯，法官根據陳男求償內容，認定陳男傷勢是車禍造成，扣除重複單據部分，判林男應賠償24萬9383元。

陳男不服簡易庭判決上訴，認為精神慰撫金、勞動力減損賠償過低，希望法官依他主張的請求金額判賠。