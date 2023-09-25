麻吉因錢翻臉 他騎車猛撞洩憤害對方骨折被求償百萬
經營中藥行的陳姓男子和林姓好友因財務問題有糾紛，3年前林男見陳男騎車出門，林想到兩人過往的嫌隙，於是從後方騎車撞向陳男，陳男摔倒後骨折，還因此不能上班，提告向林男求償105萬餘元，法院審理時，林男都未出庭，法官計算後，判林得賠償陳男40萬餘元。
判決指出，陳男、林男兩人本來是好友，卻因金錢等問題發生爭執，2020年4月12日下午5時許，林男見陳男騎車行經高雄市前鎮區武慶一路與瑞義街口前，騎車催油門加速朝陳男機車撞去。
陳男倒地後胸椎壓迫性骨折、胸壁挫傷，必須住院療養，且一段時間不能工作，他氣得對林男提告，包含醫藥費、精神慰撫金及不能工作損失等，合計向林男求償105萬8568元。
高雄簡易庭審理時，林男都未到庭為自己答辯，法官根據陳男求償內容，認定陳男傷勢是車禍造成，扣除重複單據部分，判林男應賠償24萬9383元。
陳男不服簡易庭判決上訴，認為精神慰撫金、勞動力減損賠償過低，希望法官依他主張的請求金額判賠。
雄院上訴審法官審理時，林男仍未到庭答辯，法官重新計算後，提高勞動力減損、精神慰撫金金額，判林男還要再賠償陳男15萬餘元，總計40萬餘元確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言