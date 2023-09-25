8旬男被肉圓店水管絆倒送醫1個月亡 攤商涉過失判囚1年
高雄郭姓男子租下大樓騎樓店面賣肉圓，卻沒把廚房水槽軟管收好，害大樓81歲林姓住戶被水管絆倒，林翁送醫後一度失去心跳，急救後恢復生命徵象，但治療1個月後仍宣告不治，一、二審法官都認為郭男有過失，依過失致死罪判郭男1年徒刑。可上訴。
郭男2017年起租下大樓店面，每天早上6點半開店營業至下午5點，因店面排水不良，郭男另外拉一條排水軟管，將廚房洗手台、冰箱廢水排到店門口的排水孔內。
2020年12月3日晚間，郭男關門後未將水管收入店內，同日晚間9時53分許，大樓林姓住戶出外購買消夜，經過騎樓時左腳遭水管勾住，整個人撞擊肉圓店鐵捲門後「正面朝下」倒地。
林男被扶起身後，因只有左眉受傷，稍微止血後就回家，隔天一早林男頭突然劇痛，不久後失去心跳，送醫雖恢復生命跡象，但意識模糊，隔年1月10日因多重器官衰竭、肺炎併呼吸衰竭、急性腎衰竭、冠狀動脈疾病而死亡。
經過法醫解剖後，發現林男在當時摔倒時，大腦就受到傷害，腦部發生對撞性腦挫傷、腦髓腫脹，大範圍傷及腦幹的軸突，導致隔天呼吸衰竭、心跳停止，最終因瀰漫性軸突損傷致死。
高雄地院法官審理時，勘驗監視器畫面，發現林男跨過水管時，水管有明顯被往林男方向拉扯的情況，且林男倒地後，還能回覆許男的詢問，在跌倒前，步伐、步態及身體姿勢都正常，並沒有服用藥物或疾病發作後身體搖晃、傾斜或腳步不穩情形。
雄院法官綜合監視器畫面及證人說法，另依據法醫證詞，認定林男是被水管絆倒後傷到腦幹，導致呼吸衰竭、心跳停止，若當時郭男有收好水管，林男也不會摔倒住院，死因與水管有因果關係，依過失致死罪判郭男1年徒刑。
郭男不服上訴，主張林男出門前曾服用安眠藥，可能是藥物副作用造成他外出跌倒；他曾提出150萬元跟家屬和解，但對方要求500萬元，以肉圓店每年總所得2、3萬元來算，若因為此案入獄，恐讓妻兒老母失去依靠，如果法官真認為他有罪，希望可以給他緩刑機會。
高雄高分院審理時，合議庭仍認為林男是踢到排水軟管才跌倒，另外，林翁倒地後，還能跟在場民眾正常問答，並沒有服藥後精神恍惚、昏昏欲睡、暫時性昏厥、步伐不穩失去平衡等情形，不採信郭男說法。
合議庭認為，郭男在一、二審審理期間，都否認犯行，且所得金額與在法院自陳收入狀況不同，郭提出財產資料不能呈現實際經濟狀況，不足影響量刑結果，考量他為肉圓店排水便利，明知道水管會絆倒行人，仍置於公眾往來的騎樓之上，至今未與家屬和解，不宜宣告緩刑，維持原審判決。可上訴。
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