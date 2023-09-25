親眼看到前女友床上躺別的男人 醋男爆怒揍死他判關9年半定讞

南投縣男子吳育安去年不滿王姓男子躺在前女友的租屋處床上，他憤而以拳頭或鈍器狂毆王的頭和身體，導致王顱內出血、腦偏移等，送醫仍不治，最高法院審酌吳已和家屬達成和解，依傷害致死罪判刑9年6月定讞。

吳和前女友短暫交往2個月後分手，他和王都有意再追求前女友，但兩人互不認識；王去年1月28日晚間11時許，騎機車到女方租屋處後，在房間內睡覺，而吳隔天上午6時許搭計程車到前女友住處，由前女友下樓開門帶他到租屋處內。

吳見王睡在前女友床上，兩人發生言語、肢體衝突，吳多次以手、腳毆打王的身體，再用拳頭、直徑3 公分的圓形不明鈍器狂打王的頭部右側前額及身體，造成王創傷性硬膜下腔出血併腦偏移。

吳見王昏倒後，請前女友打電話叫救護車，自己再把王移至一樓並在一旁等待救護車到場，王最終仍宣告不治；王被送醫後，吳聯絡姊姊到場載他離去。