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誤信投資理財網「保證賺錢」 六旬老翁險被騙211萬元

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

65歲陳姓老翁（中）遭到網路投資詐騙，經台南市警二分局警員勸阻保住211萬元。記者黃宣翰／翻攝
65歲陳姓老翁（中）遭到網路投資詐騙，經台南市警二分局警員勸阻保住211萬元。記者黃宣翰／翻攝
65歲陳姓老翁誤信股票投資群組保證賺錢的訊息，依指示要到台南某銀行提款211萬元，銀行行員懷疑可能遭來路不明的投資訊息所詐騙，通知警員到場後發現，老翁遇到了假投資真詐騙的伎倆，費盡心思苦勸後，成功攔阻騙局。

陳姓老翁透過社群網站上發現標榜「高報酬保證獲利」的投資廣告，聲稱可以短期獲利，投資飆股快速賺錢，老翁在被利益沖昏頭的狀況之下，便透過廣告加入了不明網友的通訊軟體，並加入「口袋證券」Line投資群組，認識了自稱投資理財的老師。

對方傳來不明連結慫恿及遊說下載「假投資證券」APP來操作股票投資，鼓吹投資股票能大量獲利，並向老翁佯稱繳納211萬元稅金後，就可提領資金920萬元；本周若沒有完成資金提領，客服專員會移交金管會處理，到時候產生其他費用，需由老翁自己承擔，陳姓老翁竟信以為真，前天下午2點多到銀行欲提款211萬元。

海安派出所巡佐尤信程、警員葉品瑩到場一看訊息，發覺為常見的假投資真詐騙手法將老翁唬得一愣一愣，苦口婆心解釋勸說後，老翁才恍然大悟，及時保住他血汗錢。

台南市警二分局表示，天底下沒有穩賺不賠的投資 ，更不可能存在同時符合低風險、高報酬、快速獲利的投資標的， 切勿輕信網路來路不明的投資管道，同時呼籲，民眾應提高警覺，投資理財應透過正當的投資管道，多方查證以免落入詐騙集團假投資陷阱，若有疑問可撥打165反詐騙電話或110請求協助查證。

不法分子利用LINE指示內容誘騙陳姓老翁。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE指示內容誘騙陳姓老翁。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團

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