高虹安涉貪案今開審 3名「認罪助理」翻不翻供？備受矚目

新竹市長高虹安。圖／報系資料照 台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天下午將傳喚高虹安的共犯即3名前國會助理出庭行準備程序；這3名助理偵查中認罪，獲檢方求處緩刑宣告，3名助理訴訟策略影響貪汙案後續法庭攻防，是否翻供？備受矚目。

即將出庭的3人分別是高虹安的國會辦公室前主任陳奐宇、綽號「小兔」的前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷。

偵查階段，只有陳奐宇委任3名辯護人，黃惠玟、陳昱愷2人自行答辯，由於檢方起訴法條是貪汙罪章的「利用職務詐取財物」罪，法定刑度7年起跳，屬於重罪，依刑事訴訟法規定要強制辯護，預計將有律師協助他們主張權益。

依檢方起訴，高虹安於2020年立委任內主導並要求黃惠玟將立委助理酬金、加班費申報至法定上限，其中，酬金浮報8萬4126元，加班費浮報54萬1112元，建立辦公室內公積金的「小錢包」，檢方扣除發給助理獎金及公務支出16萬5208元，認定高虹安涉貪46萬30元。

台北地院上月24日將貪汙案分「矚重訴」案號，抽籤選出蘇宏杰任受命、廖建傑任審判長、王沛元任陪席法官，今天要蒞庭的公訴檢察官是廖彥鈞、李明哲，偵辦高虹安案的檢察官盧慧珊也將上陣。

依審理計畫，法官今天傳喚3名助理後，10月2日會再傳喚另名涉案助理、綽號「公衛文」的王郁文，於10月11日傳喚高虹安。

高虹安被控在擔任立委期間虛報、浮報助理酬金、加班費作為辦公室及個人私用，台北地檢署上月14日起訴時，認為高虹安公私不分、貪圖小利，犯後態度不佳又試圖卸責助理，建請法院妥適量刑，並宣告褫奪公權。