女遇詐團提告 人頭戶感情受騙免賠

台中市楊姓女子誤信投資詐騙，信貸54萬元蒙受損失，楊女向提供人頭戶的陳女求償，台中地院判陳女免賠。圖／本報資料照 台中市楊姓女子被詐騙集團騙投資，匯款五十二萬元至詐團的人頭帳戶，發現受騙提告向提供人頭戶的陳姓女子求償。台中地方法院審理，陳被詐團以感情詐騙而提供帳戶，無從認定有詐欺犯意，也不負有防範損害的注意義務，判免賠；可上訴。

判決指出，楊姓女子去年初誤信詐團投資陷阱，向銀行信用貸款五十四萬元，同年四月匯款其中五十二萬元到詐團指定的銀行帳戶，陸續繳交利息七萬元給銀行；詐團不出金，她發現受騙，赴台中地院提出損害賠償告訴，向提供帳戶給詐團收款的陳姓女子求償五十四萬元。

法院審理時，陳稱透過交友軟體「SweetRing」結識帳號暱稱「王森」的男網友，雙方以「公」、「婆」互稱，有意結婚，她郵寄存摺給對方，將網路銀行密碼設為雙方約定的結婚日，也提供給對方，不知對方是歹徒。

法官勘驗陳的手機對話紀錄，發現「王森」去年一月至四月自稱「老公」，傳訊息給陳稱「愛妳」、「寶貝」，未提及有關詐騙之事。

法官認定，陳被詐團以感情詐騙，誤信雙方是男女朋友而提供帳戶，難認她知悉帳戶是給詐團，無從認定有詐欺犯意，楊因投資詐騙致金錢損失，難認與陳提供帳戶有因果關係；楊主張陳交付帳戶給詐團有過失侵權責任，法官認陳與楊不認識，因此對楊不負有任何一般防範損害的注意義務，判陳免賠。