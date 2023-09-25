幫詐團男友查個資 女警收押

台北市南港分局邱姓員警生活照。圖／取自當事者臉書 台北市南港警分局警備隊邱姓女警員任職中山分局警備隊時，涉替擔任詐騙集團成員的男友查詢個人資料逾廿筆，警方搜索拘提她依洩密、偽造文書罪移送，檢方昨聲押禁見獲准，北市警察局將記兩大過免職。邱月前涉公務車私用載友人被依詐欺罪函送，外傳友人下車地點是幫派堂口，警方調查中。

北市警局偵辦詐欺案，發現廿九歲邱姓女警員與詐團成員來往密切，還結交詐團成員男友，涉在非巡邏、盤查期間於中山分局警備隊辦公室，非因公查詢個資逾廿筆，懷疑不法，報新北地檢署指揮偵辦，並停止她查詢權限。

警方本月廿二日搜索南港分局及邱住處，帶回邱拘提偵詢，她不透露替何人查個資及洩漏給誰，僅坦承在辦公室用警用系統查個資，警詢後移送。檢方昨複訊認有串證滅證之虞，聲押禁見獲准。

警方調查，邱交往複雜、勤務紀律不佳，二○一五年非因公查個資被記過二次，今年涉公務車私用逃勤，駕駛中山分局巡邏車載朋友到新北市新莊區化成路，涉詐取油資，被依詐欺罪函送台北地檢署，並記過二次、申誡二次。

市警局說，中山分局考核邱交往複雜及多次違紀，列重點輔導對象，又涉洩密、偽造文書罪羈押禁見，影響警譽重大，將依警察人員人事條例記兩大過免職，主動查處員警違法違紀，汰除不適任者以維警譽。外傳友人下車地點是幫派堂口，警方表示尚在釐清。

邱從警察專科學校畢業，二○一四年分發中山分局，隔年買高鐵連號座位光腳放座椅上自拍惹議，被網友稱「俏女警」，她曾任職中山分局長安東路、民權一派出所及警備隊，今年七月調南港分局警備隊。有員警說，邱外向熱情，喜歡交朋友，作風高調，曾開ＢＭＷ汽車上班，在派出所附近租車位，常有年輕男子到辦公室找她聊天，還有不同男子開賓利名車接送她上下班。

北市大同警分局寧夏派出所前所長葉育忻涉勾結台版柬埔寨詐騙案主嫌，收賄及替詐團查個資，法院審理中，又有警員因替詐團查個資案件被收押調查，警紀連環爆。