3黑衣人衝車廠展間撒冥紙 控業務「開查某不付錢」被逮

高雄某知名車廠的銷售中心，去年5月20日遭3名黑衣人闖入「撒冥紙」，還夾雜傳單「黑心銷售，開查某不付錢」，警方獲報後，逮捕涉案的呂姓少年與謝姓、楊姓男子，經查疑為呂男與對方業務有感情糾紛，高雄地院審理後，依恐嚇罪判謝、楊兩人拘役50天，得易科罰金，呂姓少年則由少年法院審理。

呂姓少年和該間車廠的業務人員疑有感情糾紛，去年5月20日下午3時許，找來謝姓、楊姓男子協助，3人先騎車到附近的一間宮廟集合，隨即帶著冥紙、A4紙傳單跑到業務任職的車廠展售中心，一進門先譙三字經，接著將冥紙及印有「黑心銷售，開查某不付錢」的傳單，往大廳狂撒。

當時在現場的業務看到呂男等3人闖入，還以為是要來賞車，結果看到3人朝大廳撒冥紙，才驚覺是來鬧場，警方獲報後迅速逮到涉案的呂男等3人，朝恐嚇罪嫌偵辦。