「俏女警」男友是詐團成員！ 幫查個資慘遭收押...警局：免職

台北市南港警分局邱姓女警的男朋友是詐團成員，她利用職務之便幫忙查個資逾20筆，台北市警局偵辦一件刑案時赫然發現「這一層關係」，認為事態嚴重主動報請新北地檢署偵辦，檢方指揮督察室等單位前天持搜索票至她住處抓人，同時至南港警分局搜索，移送法辦後今天凌晨遭法院裁定羈押禁見。

據了解，該名邱姓女警出生富裕，從台中私立僑泰高中畢業後，考上高雄大學法律系，卻覺得「警察工作比較有趣」棄法從警，考警校，畢業後2014年分發到台北市警中山分局服務，開BMW上班，還在派出所附近租了一個車位，甚至後來改搭千萬賓利上下班。

邱姓女警爭議多端，2015年曾花大錢買下3個高鐵連號座位，光腳露出腳趾頭在座位拍照並上傳臉書，照片曝光引發議論，被批評不衛生又炫富；邱員2016年又被爆料「只穿內衣玩視訊介入他人感情」，甚至用警用電腦多次查詢男方車籍資料，事後遭記過，屢屢登上新聞版面。

邱員在中山分局派出所服務期間交往關係複雜，且有多次違紀紀錄，台北市警局將她列為重點輔導對象，事後調至中山分局警備隊，今年7月又把她調到南港分局警備隊。

台北市警方指出，中山分局自檢清查，發現邱員在分局服務期間，涉嫌跟詐騙集團有來往，更發現她的男朋友就是詐團成員，因此幫忙查個資逾20筆，涉嫌洩密、偽造文書等罪嫌，立刻報請新北地檢署偵辦，檢方22日早上6點多指揮督察室、中山分局、刑事警察大隊持搜索票至她住處抓人，同時至南港分局搜索，警詢後依洩密、偽造文書罪嫌移送法辦，檢方今天凌晨1點多聲押獲准。