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北市俏女警遭羈押 交往複雜涉非法查個資 中山警自檢搜索

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市警局「俏女警」邱薏瑄，疑似交往複雜，來往人員疑前科累累，今年在中山警分局警備隊服務期間，疑非法替人查詢個資，涉偽造文書罪嫌，本月22日中山分局毋枉毋縱、警紀警辦，持新北地檢署搜索票，搜索邱女現職的南港分局警備隊，帶回邱女偵辦，訊後移送新北地檢署，檢方複訊後聲押，新北地方法院今凌晨裁定羈押獲准。

中山警方指出，邱姓女警涉交往複雜，勤務紀律不佳，今年3、4月間，涉公車私用，駕駛中山警分局巡邏車，載著朋友到新北市新莊區化成路，因涉詐警方油資，遭詐欺罪嫌移送送台北地檢署偵辦，此案朋友是否為黑幫背景、下車地點是否是幫派堂口，尚待釐清。

據悉，邱薏瑄被網友稱為「俏女警」，考上高雄大學法律系，棄法從警，警專31期畢業，2014年10月分發到台北市中山警分局服務，曾服務長安東路派出所、民權一派出所、中山警備隊，2015年6月，因搭高鐵不喜歡座位旁邊有人，買下3個連號座位，在座位上光腳露趾自拍，警方當時以休假期間個人行為，沒穿制服為之，口頭勸導。

警方督察系統為端正警紀，毋枉毋縱，日前查出邱姓女警勤務紀律還有問題，平時交往複雜，與具有前科的多名年輕男性往來，不排除其朋友從事不法行為，初步尚未發現黑幫註記對象。

中山警方自檢查出，今年4月前，邱姓女警涉嫌以警用系統幫人查詢個資，實際上「非因公查詢」與警備隊業務無關，9月22日持新北地檢署核發搜索票，依洩密、偽造文書罪嫌，搜索邱姓女警目前的服的南港分局警備隊，邱姓女警保持緘默權，不願透露替何人查詢個資，也沒說出洩漏給誰，全案新北地檢署檢察官從嚴偵辦，複訊後聲押，新北地院今24日凌晨2時許，裁定羈押獲准。

邱姓女警曾在高鐵買連號座位露趾自拍引發爭議。圖／取自臉書
邱姓女警曾在高鐵買連號座位露趾自拍引發爭議。圖／取自臉書

女警 個資

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