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綠營議員人頭助理自曝是國民黨員 1年拿2、3萬元車馬費

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市賣臭豆腐的吳姓攤商，掛名張錦煌、張秉鈞父子的議員助理超過12年。吳在檢方偵訊時供稱，自己是國民黨員，很少參加綠營公開活動，也不適合幫忙跑紅白帖，但有時會被叫去幫忙，每年只會拿到2、3萬元「車馬費」。檢方認定吳男涉當人頭助理，幫助張家涉嫌詐取財物，同列被告。

基隆地檢署指控張錦煌擔任議員，從2009年7月起到2018年12月24日卸任，張秉鈞2018年12月25日就任議員到2022年3月24日，各自聘任吳男為助理。張錦煌另聘陳姓男子為人頭助理，並在張錦煌妻子陳瓊茹協助下，3人共詐領助理費和春節慰問金1075萬7984元。

檢調蒐證後，今年6月20日發動搜索，查扣涉案物證，並將張錦煌、陳瓊茹、張秉鈞和吳姓、陳姓人頭助理帶回偵訊。檢察官隔天聲押張家3人，基隆地院裁定收押禁見；檢方另命吳、陳交保。

檢察官9月20日偵查終結，起訴5人，隔天將羈押中的張錦煌、陳瓊茹、張秉鈞移審法院。法官以3人涉重罪，且涉案事實長達10多年，很多卷證待法院比對，加上有串證之虞，裁定還押。

檢方控指張錦煌、張秉鈞擔任議員期間涉貪，分別聘任吳男為人頭助理。基隆市調站詢問多名張家父子的前助理作證，眾人證述不知吳是助理，或未見吳做助理工作，但有人看到吳男來幫忙綁旗子、拆東西、搬東西等助選人員負責的雜事。吳妻和兩個女兒也證稱，不知道他是議員的助理。

吳男接受檢方偵訊時供稱，他依照張錦煌夫婦指示到二信申辦帳戶後，存摺、印章及提款卡都交給張錦煌使用，至今仍未取回，也不知道每月有多少薪水匯入帳戶。他沒有說過要把帳裡的錢捐出來，綜合所得稅也是由張錦煌夫婦處理。

吳還供稱，他是國民黨員，很少參加民進黨籍的張錦煌公開活動，也不適合幫張跑紅白帖。他每天都要做生意，張錦煌需要幫忙才會叫他去。他只是領車馬費的「臨時工」，1年會拿到2萬元到3萬元。

基隆市吳姓臭豆腐攤商，涉嫌擔任基隆前議員張錦煌、現任議員張秉鈞的人頭助理超過12年，被檢方依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影
基隆市吳姓臭豆腐攤商，涉嫌擔任基隆前議員張錦煌、現任議員張秉鈞的人頭助理超過12年，被檢方依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴。記者邱瑞杰／攝影

議員 張秉鈞 基隆

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