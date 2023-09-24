老公借錢去柬埔寨創業音訊全無 人妻心死法官准她離婚

新竹人夫阿明（化名）和妻子阿美（化名）結婚34年，兩人3名子女都已成年，家庭關係一向和睦，但多年前阿明說要去中國創業，但不到幾個月便返國，還向子女借錢告知要轉往柬埔寨創業，從此6年間音訊全無，阿美心死向法院訴請離婚。法官認為，雙方分居迄今超過6年多，已無夫妻之實，判准離婚。

阿美主張，她和阿明1989年結婚，至今已34年，兩人育有3名子女，如今都已經長大成年。一開始家庭關係和睦，不過後來阿明就告知她要去國外創業，一開始先到中國大陸，沒想到幾個月後返回台灣，伸手就是向子女借錢，並告知她和子女們要轉往柬埔寨創業，自2017年出境至今，丈夫音訊全無。

阿美的妹妹也出庭作證，姊夫說要出國創業後，這期間不但沒有給予生活費，還向兒女索借金錢，從2017年出境到現在超過6年沒有和家裡聯繫，已與姊姊各自生活、毫無交集。