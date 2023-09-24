聽新聞
test
0:00 / 0:00

被控教唆多起槍擊案 「美鷹會」精神領袖王鑫不起訴

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

美鷹會精神領袖王鑫（中）被控教唆殺人未遂，恐嚇取財等罪，北檢調查認證據不足，處分不起訴。本報資料照片
美鷹會精神領袖王鑫（中）被控教唆殺人未遂，恐嚇取財等罪，北檢調查認證據不足，處分不起訴。本報資料照片
神祕黑幫組織「美鷹會」精神領袖王鑫，被控涉及立法院旁槍擊案，月眉土資場股權糾紛槍擊等重大治安事件，二○二一年被刑事局認為有教唆殺人未遂等罪，罕見出動除暴特勤隊荷槍實彈將王鑫帶回調查，台北地檢署歷經兩年偵辦，認為犯罪事證不足，昨天對王鑫及土方公會理事長王建翔等五人處分不起訴。

一九九六年四海幫前幫主陳永和遭狙殺，警方偵查目標鎖定當時旅美黑幫分子王鑫，後來因無具體證據。江湖人稱「王老闆」的王鑫，從未在媒體曝光，多數江湖兄弟「只聞其名、不見其人」，兩年前刑事局大陣押解王鑫，才讓王鑫「首度現身」。

警方指控，前中國公關顧問公司負責人李世仁因舉報「是方電訊公司」涉及架設賭博網站，郭姓股東委託王鑫處理李世仁，李世仁因拒絕前往大陸與王鑫見面，王鑫因而教唆手下在立法院旁邊的鎮江街槍擊李世仁，致李世仁腿部受重傷。

基隆市月眉土資場陳姓負責人與旭品公司李姓負責人有兩千七百萬債務，雙方約定等土資場牌照獲准核發後，含仲介費應償還五千七百萬元，因陳男遲遲未還款，李男委託王鑫向陳男索討七千萬元；陳男又與土資場黃姓股東有股權糾紛，王鑫從中介入收購股權，錯綜複雜的股權買賣，引發台北市營建剩餘土方公會前理事長王國振遭槍擊。

另外，和旺實業前董座劉永祥與王鑫曾有債務糾紛，劉男因另案導致民權西路土地被法拍，王鑫與王建翔便安排手下取得土地內違章建築地上權，該土地後來由慶隆開發得標，王建翔以持有地上權為由，要求對方支付五億五千萬元「補償金」。

王鑫說，他不認識李世仁，也沒聽過旭品公司，知道土資場有產權糾紛，但從未經手相關情事，警方指控非事實。

槍擊 地上權 債務 陳永和 賭博 法拍 補償金

延伸閱讀

黃雪琴、王建兵案開庭 被控組織聚會煽顛中國政權

超大咖美鷹會「王老闆」王鑫被控涉組織犯罪 獲不起訴

竹市美女發言人被控嗆記者、臉書被灌爆 今鞠躬道歉

台中石岡婦人遭活埋！疑貨車傾倒土方未注意 司機：沒看到她

相關新聞

大直塌陷案 建築師60萬元交保

基泰建設台北市「基泰大直」建案坍塌造成鄰房塌陷毀損，台北地檢署前天指揮廉政署搜索基泰建設、福益營造、王德生建築師事務所，...

被控教唆多起槍擊案 「美鷹會」精神領袖王鑫不起訴

神祕黑幫組織「美鷹會」精神領袖王鑫，被控涉及立法院旁槍擊案，月眉土資場股權糾紛槍擊等重大治安事件，二○二一年被刑事局認為...

苗市選舉官司驗票 選票竟被銷毀

本屆苗栗市民代表選舉因「落選頭」梅雯霞以1票之差輸給代表會主席陳仁杰，對陳提出當選無效之訴。台中高分院原訂昨天邀兩造全面...

他耍帥翹孤輪GG了 桃警：最高罰3萬6加記違規點數

桃園有名年輕男子日前騎車行經桃園區春日路時，在大馬路上以後輪著地方式玩起「翹孤輪」，誇張行徑遭民眾全都錄並向桃園警方檢舉...

檢警環聯繫平台 積極規劃科技執法查緝環保犯罪

台灣高等檢察署2011年訂定「檢察機關查緝環保犯罪案件執行方案」，建立整合檢、警與環保機關共同偵辦環保犯罪的機制與聯繫平...

電子腳鐐監控要犯 法官得抱著專案電話？高等法院這樣說

刑事被告科技設備監控執行辦法2020年9月1日生效，所謂的科技監控，暫時使用法務部性侵害犯罪付保護管束加害人科技設備監控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦