被控教唆多起槍擊案 「美鷹會」精神領袖王鑫不起訴

美鷹會精神領袖王鑫（中）被控教唆殺人未遂，恐嚇取財等罪，北檢調查認證據不足，處分不起訴。本報資料照片 神祕黑幫組織「美鷹會」精神領袖王鑫，被控涉及立法院旁槍擊案，月眉土資場股權糾紛槍擊等重大治安事件，二○二一年被刑事局認為有教唆殺人未遂等罪，罕見出動除暴特勤隊荷槍實彈將王鑫帶回調查，台北地檢署歷經兩年偵辦，認為犯罪事證不足，昨天對王鑫及土方公會理事長王建翔等五人處分不起訴。

一九九六年四海幫前幫主陳永和遭狙殺，警方偵查目標鎖定當時旅美黑幫分子王鑫，後來因無具體證據。江湖人稱「王老闆」的王鑫，從未在媒體曝光，多數江湖兄弟「只聞其名、不見其人」，兩年前刑事局大陣押解王鑫，才讓王鑫「首度現身」。

警方指控，前中國公關顧問公司負責人李世仁因舉報「是方電訊公司」涉及架設賭博網站，郭姓股東委託王鑫處理李世仁，李世仁因拒絕前往大陸與王鑫見面，王鑫因而教唆手下在立法院旁邊的鎮江街槍擊李世仁，致李世仁腿部受重傷。

基隆市月眉土資場陳姓負責人與旭品公司李姓負責人有兩千七百萬債務，雙方約定等土資場牌照獲准核發後，含仲介費應償還五千七百萬元，因陳男遲遲未還款，李男委託王鑫向陳男索討七千萬元；陳男又與土資場黃姓股東有股權糾紛，王鑫從中介入收購股權，錯綜複雜的股權買賣，引發台北市營建剩餘土方公會前理事長王國振遭槍擊。

另外，和旺實業前董座劉永祥與王鑫曾有債務糾紛，劉男因另案導致民權西路土地被法拍，王鑫與王建翔便安排手下取得土地內違章建築地上權，該土地後來由慶隆開發得標，王建翔以持有地上權為由，要求對方支付五億五千萬元「補償金」。

王鑫說，他不認識李世仁，也沒聽過旭品公司，知道土資場有產權糾紛，但從未經手相關情事，警方指控非事實。