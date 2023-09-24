大直塌陷案 建築師60萬元交保

基泰大直建案建築師王德生（右前）交保離開北檢。記者房荷庭／攝影 基泰建設台北市「基泰大直」建案坍塌造成鄰房塌陷毀損，台北地檢署前天指揮廉政署搜索基泰建設、福益營造、王德生建築師事務所，約談王德生、工地主任張博翔、基泰建設專案副理邱丞鴻，昨天凌晨諭令王男六十萬元交保，邱男廿五萬元交保，張男十萬元交保。

專案小組是依刑法違背建築術成規、偽造文書罪查辦，兩罪法定刑均為三年以下，屬於輕罪，不過，王德生偽造文書嫌疑重大，且負責工地設計監造，須負擔較重責任，因此保金最高；至於是否有涉及違背建築術成規，辦案人員還要追查。

台北市議員陳怡君昨天開記者會，揭露取得事發前三天的監測報告，直指多項數據均超出警戒值，基泰建設仍繼續施工釀禍，批草菅人命、蓄意殺人。有專家證實，陳怡君資料確為原始文件，多項數據達停工標準。

陳怡君秀出儀大工程九月四日至六日監測報告，資料顯示觀測項目，「壁體內傾度管、地面沉陷點、建物沉陷點、中間柱隆起點」已超出警戒值，諸多數據告訴基泰，基地有危險疑慮，應有所行動，基泰卻抱著「賭一把」心態，造成民宅下陷傾斜。

檢廉調查，王德生、張博翔今年四月至九月多次未至實地勘察，明知工地有下陷跡證，鄰屋也龜裂、漏水明顯，仍於文件上勾選「鄰損與施工無關」；王、邱明知工地監測數據已超過警戒值，還變造數據矇混市府繼續施工。

檢廉本月十二日向基泰建設調閱起造、監測資料，但過程不順利，本月十三日先以證人約談張博翔、邱丞鴻。辦案人員認為，王德生曾在台北市建管處服務，質疑是基泰開發案的「門神」，有必要進一步調查。

基泰大直七日造成鄰房坍塌毀損，影響一九七戶、三六七人，鄰戶半年前即向台北市政府陳情，都發局卻回覆「會勘標的無危害公共安全之虞、建築工程得繼續施工、本局不予列管」，但檢廉尚未懷疑有公務員涉不法。

陳怡君說，下陷且傾斜建物廿五戶中，有廿三戶在五、六月向北市府陳情，卻得到四十六份損鄰安全認定書，無疑是讓基泰拿到免死金牌。